«ديربي ميلانو».. طوق النجاة وتذكرة الوصافة

ميلانو (د ب أ)

بعد فوزه على إنتر ميلان في آخر مباراتين بينهما بالدوري الإيطالي لكرة القدم، يتطلع ميلان إلى تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في لقاءات ديربي ميلانو بالدوري.

ويلتقي الفريقان غداً «الأحد» على استاد «سان سيرو» بمدينة ميلانو في النسخة 178 من ديربي المدينة بمسابقة الدوري، الذي يشتهر بلقب «ديربي الغضب»، نظراً للحماس الشديد والروح القتالية العالية التي دائماً ما تتسم بها المباريات بين الفريقين، والتي انتهت منها 67 مباراة لصالح إنتر و56 مباراة لصالح ميلان، فيما خيم التعادل على 56 مباراة سابقة بين الفريقين.

وفيما كان الفوز حليفاً لميلان في آخر مباراتين بين الفريقين بالدوري الإيطالي، تأتي المواجهة بينهما غداً في مدينة ميلانو بعد أقل من 3 أسابيع على الفوز الكبير لإنتر على ميلان 3/ صفر في مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

وتضاعف نتيجة مباراة السوبر من حدة الإثارة بين الفريقين في مباراة الغد، كما سيكون الفوز بمثابة «طوق النجاة» لميلان، الذي يسعى لتصحيح المسار في الدوري الإيطالي بعد هزيمتين ثقيلتين في الجولتين الماضيتين بالمسابقة، حيث خسر الفريق أمام لاتسيو صفر/ 4، ثم سقط على ملعبه أمام ساسولو 2/ 5.

وإذا حقق ميلان الفوز على جاره غداً، ستكون المرة الأولى التي يحقق فيها ثلاثة انتصارات متتالية في مواجهات الديربي بالدوري الإيطالي منذ فبراير 2004، فيما سيضيف فوز أو تعادل المنافس رقماً قياسياً جديداً لإنتر. ويستطيع إنتر تمديد رقمه القياسي بشأن عدد التعادلات التي يحققها أمام فريق بعينه حيث تتصدر التعادلات ال56 بين الفريقين هذه القائمة. وإذا حقق إنتر الفوز غداً، سيكون الانتصار ال68 له في مبارياته أمام ميلان، ليكون أكبر عدد من الانتصارات يحققها على فريق بعينه في مسابقة الدوري مقابل 67 انتصاراً على يوفنتوس.

ومع ابتعاد كل من الفريقين بشكل كبير عن دائرة المنافسة على لقب الدوري، تحظى المباراة بينهما غداً بطابع خاص لكل منهما، حيث يتطلع ميلان للثأر بعد هزيمته أمام انتر في مباراة السوبر، كما أن الفوز يضمن للفريق التقدم على إنتر في سباق المركز الثاني بجدول المسابقة.

ويتربع نابولي على قمة جدول المسابقة قبل مباريات هذه المرحلة «الحادية والعشرين» برصيد 53 نقطة وبفارق 13 نقطة أمام إنتر، فيما تراجع ميلان بهزيمتيه في المرحلتين الماضيتين إلى المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 38 نقطة.

كما يتطلع كل من الفريقين إلى الفوز في مباراة الغد، لتعزيز المعنويات قبل استئناف مسيرتهما بدوري الأبطال الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي. وترتكز طموحات كل من الفريقين حالياً على استعادة خط الدفاع لمستواه الذي كان عليه في الموسم الماضي، فيما شهد خط دفاع الفريقين في الموسم الحالي كبوة هائلة، حيث أصبح قطبا ميلانو من أكثر الفرق، صاحبة المراكز الأولى في جدول المسابقة اهتزازاً للشباك.

فشباك ميلان اهتزت 18 مرة في المباريات السبعة التي خاضها الفريق بمختلف البطولات خلال يناير المنقضي، لتكون المرة الأولى التي تهتز فيها شباك الفريق بهذا العدد من الأهداف في غضون شهر واحد منذ موسم 1929/ 1930.

ولهذا، يتطلع ميلان إلى ظهور خط الدفاع بشكل أفضل في النسخة المرتقبة من الديربي غداً.