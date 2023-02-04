بطولة المؤسسات الحكومية للشطرنج تنطلق غداً

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ «الأحد»، فعاليات البطولة الحادية عشرة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 60 لاعباً يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة.

يشارك في البطولة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون الإدارة العامة للدفاع المدني ومنطقة الشارقة التعليمية وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة مطار الشارقة ومعهد الشارقة للتراث وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات ومجمع القرآن الكريم ودائرة التخطيط والمساحة ونادي دبا الحصن والهلال الأحمر ومستشفى القاسمي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومصرف الشارقة الاسلامي.

من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من المؤسسات الحكومية كافة بالإمارة الباسمة، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها الحالية تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة.

ووجّه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة، وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.