الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بطولة المؤسسات الحكومية للشطرنج تنطلق غداً

بطولة المؤسسات الحكومية للشطرنج تنطلق غداً
4 فبراير 2023 17:00

الشارقة (الاتحاد)
تنطلق مساء غدٍ «الأحد»، فعاليات البطولة الحادية عشرة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 60 لاعباً يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة.
يشارك في البطولة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون الإدارة العامة للدفاع المدني ومنطقة الشارقة التعليمية وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة مطار الشارقة ومعهد الشارقة للتراث وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات ومجمع القرآن الكريم ودائرة التخطيط والمساحة ونادي دبا الحصن والهلال الأحمر ومستشفى القاسمي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومصرف الشارقة الاسلامي.
من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من المؤسسات الحكومية كافة بالإمارة الباسمة، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها الحالية تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة.
ووجّه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة، وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.

أخبار ذات صلة
شطرنج العين يحصد فضية البطولة الدولية
نادي أبوظبي يسيطر على صدارة «الإمارات للشطرنج»
الشطرنج
حكومة الشارقة
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©