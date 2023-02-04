«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت على ميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق، منافسات بطولة القفز الدولية من فئة 4 نجوم، في يومها الثالث، وجاءت حافلة بالمنافسات من كل الفئات.

ومن المنافسات التي أقيمت صباح أمس «السبت»، منافسة الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم، برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس على جائزتها 56 فارساً وفارسة، وأكملها دون خطأ 19 فارساً، وفرض الفارس البرتغالي رودريجو ألميدا كلمته على صهوة الفرس «بيجاسوس سكانان»، وأنهى معها الجولة في أفضل زمن حيث بلغ، 58.45 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الألماني ديفيد ويل عقب إكماله الجولة مع جواده «إيسي» في زمن بلغ 59.53 ثانية، وفي زمن بلغ 59.93 ثانية نجحت الفارسة الأيرلندية جاسيكا بورك في نيل جائزة المركز الثالث على صهوة الفرس «إنبولس»، أرقام مشاركات الفرسان الأوائل كانت في منتصف القائمة تقريباً، وهي على التوالي من الأول وحتى الثالث (35,36 و38).

وفي منافسة الجولة الواحدة، من الوزن الثقيل من فئة الأربع نجوم، برعاية مصرف الشارقة الاسلامي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، تنافس 77 فارسا وفارسة، وأكمل الجولة 27 فارساً نظيفة دون خطأ، وأفضلهم نتيجة الفارس الايطالي إيمانويل جوديانو، الذي أكمل الجولة مع الجواد «نيكولاج دو ميوسك» في زمن بلغ 56.74 ثانية، ومن بعده توّج بجائزة المركز الثاني الفارس الألماني ديفيد ويل والجواد «زاكورادو» وأكمل الجولة في 57.77 ثانية.

وحاز فارسنا محمد شافي الرميثي على جائزة المركز الثالث مع الفرس «كارمبا»، وأكمل الجولة في 58.47 ثانية. الفائز الإيطالي إيمانويل كان المشارك رقم (51)، وشارك بجوادين، والصدارة أحرزها بجواده الثاني.

جاءت منافسة «كفالور» لتجميع النقاط بالجوكر بمشاركة 97 فارساً وفارسة، وصمم مسارها بثمانية حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، في حين بلغ ارتفاع الحاجز الجوكر 125 سم، ونجح في تجميع كامل النقاط بالجوكر 40 فارساً، وأفضل زمن سجله فارسنا الناشئ مبخوت عويضة الكربي مع الفرس «جيرسينا»، وأكمل مهمة تجميع كامل (44 نقطة) في زمن بلغ 34.27 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشاب حمد سلطان اليحيائي والفرس «كيا بيرنرين زد»، وأكمل المهمة في زمن بلغ 34.90 ثانية، تاركاً جائزة المركز الثالث إلى الفارس السوري عدنان برمبو، والذي جمع كامل النقاط في زمن بلغ 34.99 ثانية.

وأحرز الفارس المصري يوسف جلال مع الفرس «سنو وايت» صدارة المنافسة الدولية من فئة النجمة الواحدة، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (115) سم، برعاية كافيه هوف، وشارك فيها 80 فارساً وفارسة، نجح منهم 25 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج يوسف جلال الذي أكمل الجولة في زمن بلغ 53.78 ثانية، يوسف جلال كان المشارك رقم (45) ما يعني حسن قراءته للأزمنة السابقة وتوقعاته لما يمكن تسجيله من زمن لاحق، ونال جائزة المركز الثاني فارسنا إبراهيم الهرمودي، وأكمل الجولة مع الفرس «ساجا دو لا روج» في زمن منافس بلغ 54.37 ثانية، والثالث فارسنا الشيخ خالد سلطان القاسمي والجواد «إكسالبور 3»، وأكمل الجولة في 55.75 ثانية.