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إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد

إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
4 فبراير 2023 15:43

 
الرياض (د ب أ) 

وضع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، المهاجم النيجيري أوديون إيجالو على رأس القائمة الأساسية لـ «الأزرق» أمام الوداد المغربي المقررة اليوم «السبت».
ويلتقي الفريقان على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في أولى مبارياتهما ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في المغرب. 

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، عبر موقعها على الإنترنت، أن مصادر أوضحت لها أن اختبارات طبية ولياقية خضع لها الهداف النيجيري في التدريبات الأخيرة التي سبقت المباراة، منحته «الضوء الأخضر» للمشاركة على حساب المهاجم صالح الشهري. 

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وتأتي عودة إيجالو بعد غياب استمر 5 مباريات بداعي الإصابة، وتشهد مباراة اليوم أيضاً مشاركة المالي موسى ماريجا أساسياً، بحسب المصادر نفسها. 

ويهدف الوداد إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة التي شارك فيها من قبل، في عام 2017، عندما خسر مباراتيه أمام باتشوكا صفر-1، وأمام أوراوا ريد دياموندز الياباني 2-3.
ويسعى الهلال لتحقيق الفوز بالمباراة والتأهل للمربع الذهبي، في محاولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الذي حققه في الموسم الماضي عندما حل رابعاً. 

وتعد المشاركة هي الثالثة للهلال في البطولة، ولم يخسر الفريق في الدور الثاني في مشاركتيه السابقتين، حيث تغلب على الجزيرة 6-1 في النسخة الماضية، وكان قد فاز على الترجي التونسي بهدف في «نسخة 2019».

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