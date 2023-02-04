«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



ينشد دبا استعادة وصافة ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، أمام ضيفه شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 33 نقطة، في واجهة لقاءات «الجولة 15» التي تنطلق الأحد، وتشهد أيضاً مباراتي النصر وعجمان، والشارقة وبني ياس، على أن تستكمل الاثنين بمواجهات خورفكان والجزيرة، البطائح والوصل، الوحدة والوصل، والعين والظفرة.

وفقد «النواخذة» وصافته لترتيب «دوري 21» بقرار من «لجنة الانضباط» أعقب تعادله أمام مضيفه الجزيرة 1-1 في الجولة الماضية، لتقرر بعدها اللجنة خسارة دبا 0-3 لمخالفته عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة، وتراجع على إثرها ترتيب الفريق إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، مقابل 27 نقطة للجزيرة الذي ارتقى بدوره إلى «الوصافة».

ويلتقي في اليوم الأول للجولة ذاتها، الشارقة صاحب المركز الرابع وله 24 نقطة، أمام ضيفه بني ياس «المتذيل» بـ 9 نقاط، وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بتفوق «الملك» برباعية نظيفة.

وينشد فريقا النصر وعجمان «فك الارتباط» على النقاط الـ 18 التي تجمع الفريقين في المركزين التاسع والثامن، في المواجهة المرتقبة على استاد آل مكتوم، وخسر «العميد» مباراته في الجولة الماضية أمام الظفرة 0-4، فيما تعادل «البرتقالي» مع ضيفه العين 1-1.

مباريات الأحد



الشارقة - بني ياس 17:30

النصر - عجمان 17:30

دبا - شباب الأهلي 17:30

مباريات الاثنين



خورفكان - الجزيرة 17:30

البطائح - الوصل 17:30

الوحدة - اتحاد كلباء 17:30

العين - الظفرة 17:30