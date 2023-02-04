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الرياضي

«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»

«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
4 فبراير 2023 15:30

 
دبي (الاتحاد)

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يشارك منتخب ألعاب القوى في «النسخة 25» من البطولة العربية لاختراق الضاحية، على مضمار استاد القاهرة الدولي في مصر، التي تنطلق «الأحد» بمشاركة 317 لاعباً ولاعبة.
تشهد البطولة مشاركة منتخبات الإمارات، السعودية، الكويت، عُمان، البحرين، العراق اليمن، سوريا، فلسطين، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، الصومال إلى جانب مصر المستضيف.
ويرأس الوفد فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ويضم راشد ناصر آل علي عضو المجلس والطاقم الإداري والفني المكون من عبد الرحمن سليمان وأحمد الدرمكي.
وتتضمن قائمة المنتخب خالد خليل البدواوي «فئة الكبار» وأحمد علي الكندي «فئة الشباب»، وراشد عبيد القايدي، ومحمد أحمد النقبي، وياسر سالم اليماحي، ومحمد عادل النعيمي، ومكتوم أمين مثنى «فئة الناشئين».
وتشهد فئة السيدات مشاركة رقية محمد المرزوقي، ومريم عبد الله الشامسي، وموزة محمد الغفلي، ومروة أحمد العمودي.
ويهدف منتخب الناشئين من المشاركة إلى تجهيز وإعداد جيل متميز من اللاعبين، من خلال صقل مهاراتهم، وتعزيز خبراتهم، من أجل المنافسة بقوة على البطولات والألقاب مستقبلاً، ورفع راية الإمارات في منصات التتويج الخارجية.

الإمارات
مصر
ألعاب القوى
اختراق الضاحية
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