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شطرنج العين يحصد فضية البطولة الدولية

شطرنج العين يحصد فضية البطولة الدولية
4 فبراير 2023 14:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج زايد محمد آل علي لاعب العين بالمركز الأول «مكرر»، والميدالية الفضية، في بطولة الرياض الدولية للشطرنج، التي شهدت مشاركة 130 ناشئاً من 12 دولة، هي الإمارات وأميركا وكندا وبريطانيا والهند ومصر والسعودية والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا.
وأشاد هشام الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالإنجاز الدولي المتميز، مما يعكس سلامة قاعدة الناشئين والأطفال بالنادي، مؤكداً حرص العين على المشاركة في البطولة المقامة في السعودية الشقيقة، وتعزيز ثقافة الفوز لدى لاعبات ولاعبي النادي، مثمناً دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة في أبوظبي في مختلف الألعاب.
أقيمت البطولة من 6 جولات، وفقاً للنظام السويسري، حيث تساوى ثلاثة لاعبين في نقاط المركز الأول برصيد 6 نقاط من 6 انتصارات لكل منهم، ولكن أنظمة كسر حددت المراكز الثلاثة الأولى، بفوز البريطاني شارلز تايرير بأفضلية 23,5، وفقاً لنظام بوخولز لكسر التعادل، وزايد محمد آل علي «22,5 نقطة»، وشاهان سعيد لاعب الهند «21,5 نقطة».

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