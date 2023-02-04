حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»

رضا سليم (دبي)

قدم الجزائري سفيان حيواني، مدرب فريق الشارقة لكرة اليد، اعتذاره عن الاستمرار في قيادة الفريق، وذلك لظروف خاصة منعته من الاستمرار مع «الملك الشرقاوي» الذي حقق معه إنجازات كثيرة خلال فترة توليه من 2015 إلى 2023، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والخارجية، وحصد مع الشارقة، كأس السوبر الإماراتي البحريني وميداليتين برونزيتين بالبطولة الآسيوية للأندية بالكويت وكوريا الجنوبية 2019، وكان آخرها كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، الذي توج به الفريق مؤخراً، بعد الفوز على مليحة في النهائي.

وتوجه حيواني بالشكر لمجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع، ولإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، وللاعبين وجمهور النادي على الفترة التي قاد فيها الفريق، كما تقدم مدرب الشارقة السابق بالشكر إلى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والذي سبق له العمل معه في نادي الشارقة.

وأعرب سفيان حيواني عن اعتزازه بتجربته مع رجال الشارقة لكرة اليد، مؤكداً أنه تشرف بالوجود ضمن منظومة عمل متميزة وبيئة محفزة على النجاح، متمنياً دوام التألق لقلعة «الملك».

ويقود الفريق الشرقاوي في الدور نصف النهائي للدوري، جمعة العشر، المدرب المساعد، ومعه عادل مرابط «بشكل مؤقت»، لحين الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة، وهو المدرب الذي سيقود الفريق في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.