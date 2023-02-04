الإصابة تحرم مافريكس من دونتشيتش

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

تأكد غياب لوكا دونتشيتش عن صفوف دالاس مافريكس، الذي يستعد لخمس مباريات متتالية خارج ملعبه، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسبب إصابة في الكعب.

وتعرض دونتشيتش لإصابة في كعب القدم اليمنى خلال المباراة، التي انتهت بالفوز على نيو أورليانز بليكانز 111/ 106.

وغادر دونتشيتش، الذي شارك في مباراة «كل النجوم» أربع مرات، أرضية الملعب خلال الربع الثالث من المباراة ولم يتمكن من استئناف اللعب، ولم يتمكن من السفر مع زملائه بالفريق استعداداً لخوض المباراة المقررة أمام جولدن ستيت واريورز.

وتأكد أيضاً غياب دونتشيتش عن المباراتين التاليتين أمام يوتاجاز ولوس أنجلوس كليبرز.

وخسر دالاس مافريكس جميع المباريات الست التي خاضها من دون دونتشيتش خلال هذا الموسم، علماً بأنه شارك لأربع دقائق فقط من المباراة التي انتهت بالفوز على فينيكس صنز في 26 يناير الماضي، حيث كان يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر.

وقال جاسون كيد مدرب مافريكس بشأن إصابة دونتشيتش: «سنرى كيف تسير الأمور، وبعدها سنتمكن من الكشف عن التطورات.»

ويحتل دالاس مافريكس المركز السادس في مجموعة منطقة الغرب برصيد 28 انتصاراً مقابل 25 هزيمة.