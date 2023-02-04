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العمق والجودة سبب الرضا في مانشستر يونايتد

العمق والجودة سبب الرضا في مانشستر يونايتد
4 فبراير 2023 14:01

لندن (رويترز)

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه أجرى عدداً قليلاً من الصفقات خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مقارنة بالفرق الكبرى الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أبدى ثقته في أن فريقه يتمتع بالعمق.
وتعاقد يونايتد، صاحب المركز الرابع في الدوري، مع جاك بوتلاند وفاوت فيخورست ومارسيل زابيتسر على سبيل الإعارة، بينما أنفق تشيلسي ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ثمانية لاعبين، وتعاقد أرسنال المتصدر مع أربعة لاعبين ووقع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث مع خمسة لاعبين.
وقال تن هاج للصحفيين: «لقد شكلنا فريقاً، ونستثمر أيضاً في الصيف. من الآن فصاعداً، يتعلق الأمر بتطوير الفريق ويجب أن يتم في أرض التدريب، ويجب أن يأتي في المباريات وأن نطور الفريق.
هذه هي ميزة وجود الكثير من المباريات، بحيث يمكنك العمل على ذلك وليس عليك الانتظار طويلاً (للمباراة التالية)... هناك حد لكل لاعب ولكن لدينا عمق في تشكيلتنا. ربما ليس بعيداً عن الفرق الأخرى، ولكن هذا له علاقة بأسلوبك في التعامل معها وكيفية إدارة الأحمال الخاصة بك. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، أعتقد أنه يمكنك الذهاب بعيداً».
وقال المدرب الهولندي إنه لا يفضل وجود فريق كبير العدد تحت تصرفه، لأن «هذا يسبب لك أيضاً مشاكل».
وأضاف: «كما قلت من قبل، في الهجوم حتى الآن لدينا بعض المشاكل من حيث الكمية. ليس في الجودة ولكن مع توفر اللاعبين، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى أرقام هناك إذا كنت تريد تغطية جميع المباريات. إذا كنت تريد أن تكون ناجحاً».
ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 20 مباراة ويتأخر عن نيوكاسل يونايتد بفارق الأهداف، وسيستضيف كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم السبت. 

مانشستر يونايتد
إريك تن هاغ
تشيلسي
أرسنال
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