الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نسخة استثنائية من «الكونكاكاف الذهبية» في 2025

نسخة استثنائية من «الكونكاكاف الذهبية» في 2025
4 فبراير 2023 13:59

سلطان آل علي (دبي) 

يدرس اتحاد دول أميركا الشمالية "كونكاكاف" إقامة نسخة استثنائية من كأس الكونكاكاف الذهبية، وذلك عام 2025 قبل عام واحد من كأس العالم المنتظرة في 2026، والتي تستضيفها دول أميركا وكندا والمكسيك في أول بطولة تضم 48 منتخباً من حول العالم.

أخبار ذات صلة
ميسي يكشف موعد العودة إلى برشلونة!
الحمى تضرب «الديوك»

ويتم النظر في فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية إلى 24 منتخباً، وذلك بهدف اختبار جاهزية الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026، وقبل عام من تنظيم البطولة.
ويضم الشكل المبدئي مشاركة 16 منتخباً من أميركا الشمالية، فيما يشارك منتخبان من قارات أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.
وستواجه الفكرة تحديات مختلفة، منها أن تصفيات كأس العالم 2026 ستكون قائمة في صيف 2025، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا في نفس الفترة مما يصعّب المهمة.
والمتوقع أن يتم التنسيق بين الاتحاد الدولي واتحاد الكونكاكاف بشتى الطرق، لإنجاح الفكرة وذلك للتأكد من قدرة الدول الثلاث على الاستضافة، واستخدام الملاعب الـ16 المخصصة لكأس العالم.
وهذا ما حدث في قطر عندما استضافت كأس العرب استعداداً لكأس العالم 2022، وقد حظيت بدعم إنفانتينو رئيس الفيفا آنذاك.
وستكون الفرصة متاحة للدول لتعيش تجربة الأجواء والملاعب في أميركا الشمالية، قبل أن تأتي للمشاركة في المحفل العالمي عام 2026.

كونكاكاف
كأس العالم 2022
كأس العرب
إنفانتينو
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©