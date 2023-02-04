نسخة استثنائية من «الكونكاكاف الذهبية» في 2025

سلطان آل علي (دبي)

يدرس اتحاد دول أميركا الشمالية "كونكاكاف" إقامة نسخة استثنائية من كأس الكونكاكاف الذهبية، وذلك عام 2025 قبل عام واحد من كأس العالم المنتظرة في 2026، والتي تستضيفها دول أميركا وكندا والمكسيك في أول بطولة تضم 48 منتخباً من حول العالم.

ويتم النظر في فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية إلى 24 منتخباً، وذلك بهدف اختبار جاهزية الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026، وقبل عام من تنظيم البطولة.

ويضم الشكل المبدئي مشاركة 16 منتخباً من أميركا الشمالية، فيما يشارك منتخبان من قارات أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.

وستواجه الفكرة تحديات مختلفة، منها أن تصفيات كأس العالم 2026 ستكون قائمة في صيف 2025، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا في نفس الفترة مما يصعّب المهمة.

والمتوقع أن يتم التنسيق بين الاتحاد الدولي واتحاد الكونكاكاف بشتى الطرق، لإنجاح الفكرة وذلك للتأكد من قدرة الدول الثلاث على الاستضافة، واستخدام الملاعب الـ16 المخصصة لكأس العالم.

وهذا ما حدث في قطر عندما استضافت كأس العرب استعداداً لكأس العالم 2022، وقد حظيت بدعم إنفانتينو رئيس الفيفا آنذاك.

وستكون الفرصة متاحة للدول لتعيش تجربة الأجواء والملاعب في أميركا الشمالية، قبل أن تأتي للمشاركة في المحفل العالمي عام 2026.