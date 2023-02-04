4 مباريات ترفع شعار «الاختبارات المتفاوتة»!



معتصم عبدالله (دبي)



يخوض أصحاب المراكز من «الثالث» إلى «السادس»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، اختبارات متفاوتة المستوى، مع ختام «الجولة 15»، الأحد، حيث يحل الوحدة «الثالث» ضيفاً على اتحاد كلباء بمعقل الأخير، ويلتقي الوصل «الرابع» على ملعبه في «زعبيل» ضيفه البطائح، ويستقبل الجزيرة «الخامس» خورفكان على استاد محمد بن زايد، ويواجه العين «السادس» مضيفه الظفرة على استاد حمدان بن زايد.

وتنطلق مباريات ختام «الجولة 15»، بمباراتي اتحاد كلباء والوحدة، والظفرة والعين، حيث يتسلح في الأولى «النمور» صاحب المركز الثامن بأفضلية النتائج على ملعبه بالدوري خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بعدما حصد 15 من أصل 21 نقطة، ليكون أعلى معدل مقارنة ببقية المنافسين، في الوقت الذي حصد فيه «العنابي» 16 من أصل 27 نقطة في المباريات خارج قواعده، وهو ثاني أكثر الفرق نجاحاً خارج ملعبه بعد الشارقة.

وستكون مباراة الغد الرابعة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما ثأر «العنابي» لخسارته 0-1 في الدور الأول للدوري، بفوزين على التوالي 2-1 و5-1 في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتعادل «النمور» و«العنابي» في الجولة الماضية للدوري أمام البطائح 2-2 والوصل 3-3.

وعلى استاد حمدان بن زايد، يخوض الظفرة «قبل الأخير» برصيد 7 نقاط، اختباراً أكثر صعوبة أمام ضيفه العين «السادس» بـ 21 نقطة، والمتحفز للعودة إلى سباق المقدمة، ومُني «الفارس» بخسارتين على التوالي في ملعبه أمام النصر 0-1 في «الجولة 14» للدوري، وبني ياس 1-3، في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، في الوقت الذي حقق فيه «الزعيم» فوزاً عريضاً على عجمان 5-1 في الجولة الماضية، قبل تأهله إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»، على حساب مضيفه خورفكان 1-0.

وتهدد «ثنائية» لابا كودجو «متصدر الهدافين بـ 16 هدفاً»، وسفيان رحيمي «متصدر صُناع اللعب بـ 10 فرص ترجمت لأهداف»، مرمى «أصحاب الأرض»، بعدما تشارك «الثنائي» في تسجيل 9 أهداف للعين، خلال الموسم الحالي بتسجيل لابا 7 من أهدافه بصناعة سفيان رحيمي، مقابل هدفين للأخير من صناعة لابا.

ويشعل غياب التعادل في المواجهات السبع الماضية التي جمعت الجزيرة وخورفكان في «دوري المحترفين»، أجواء المباراة المرتقبة على ملعب محمد بن زايد، ضمن «الجولة 15»، حيث يحتل «فخر أبوظبي» المركز الخامس برصيد 26 نقطة، مقابل 15 نقطة لـ «النسور» العاشر.

ويعول «فخر أبوظبي» على جاهزية هدافه التاريخي علي مبخوت، والذي نجح في تسجيل 15 من أصل 26 هدفاً في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد غيابه عن مباراة فريقه الماضية أمام جلف أف سي 6-1 في الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة.

وعلى ملعب «زعبيل» معقل الوصل في دبي، ترفع معنويات التأهل إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»، من حرارة مواجهة الوصل أمام ضيفه البطائح، وكان «الإمبراطور» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر ثلاث جولات للدوري قد تخطى الفجيرة 2-1 في كأس رئيس الدولة، فيما جاء تأهل «الراقي» التاريخي إلى الدور ربع النهائي في البطولة ذاتها، على حساب مضيفه اتحاد كلباء بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.



تيجالي يطارد «السادس»



يقف سبستيان تيجالي مهاجم الوحدة على رأس قائمة هدافي مباريات فريقه أمام اتحاد كلباء برصيد 5 أهداف، وستكون الفرصة سانحة أمام المهاجم «المخضرم»، لتعزيز رقمه في مباراة الأحد، ويملك «العنابي» في جعبته ضعف أهداف «النمور» برصيد 38 هدفاً، في 15 مباراة سابقة.

شبح «السباعية» يهدد «الفارس»



يهدد شبح «السباعية» فريق الظفرة في مباراته أمام مضيفه العين، وكان «الفارس» تكبد الخسارة الأكبر في الدوري أمام العين بالذات في الدور الأول للموسم الحالي بنتيجة 0-7، وهي الخسارة الـ 15 في سجله أمام «الزعيم» في 25 مباراة جمعت الفريقين، مقابل 4 انتصارات، والتعادل في 6 مباريات.

«النسور» تنشد «التحليق الأول»



ينشد «النسور» التحليق الأول «خارج القواعد» في مباراته أمام مضيفه «فخر أبوظبي»، ويعد خورفكان واحداً من بين ثلاثة أندية فشلت في الفوز بعيداً عن ملاعبها خلال الموسم الحالي للدوري، إلى جانب النصر والظفرة.



أفضلية «الإمبراطور» أمام «الصاعدين»



يملك الوصل أفضلية نسبية أمام الفرق الصاعدة لدوري المحترفين، قبل مباراته أمام ضيفه البطائح، في «الجولة 15»، بعدما حافظ «الأصفر» على سجله خالياً من الخسارة في آخر 7 مباريات أمام «الصاعدين»، بالفوز في 4 لقاءات والتعادل 3 مرات.

مباريات الأحد

اتحاد كلباء - الوحدة 17:30

الظفرة - العين 17:30

الجزيرة - خورفكان 20:15

الوصل - البطائح 20:15