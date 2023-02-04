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بوتر يبرئ أوباميانج

بوتر يبرئ أوباميانج
4 فبراير 2023 13:36

لندن(د ب أ)

قال جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إن بيير إيمريك أوباميانج «لم يفعل شيئاً خاطئاً»، وذلك تعليقاً على استبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا حتى نهاية الموسم. 

وسافر المهاجم الجابوني أوباميانج إلى ميلانو بعدما جرى إبلاغه بأنه ليس ضمن قائمة تشيلسي للمباراة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.
وشهدت مباراة أمس المشاركة الأولى للأرجنتيني إنزو فيرنانديز بقميص تشيلسي، وذلك بعد أيام من التعاقد معه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية على مستوى أندية بريطانيا.
وكان فيرنانديز، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، واحداً من ثلاثة وافدين جدد اختارهم بوتر ضمن قائم الفريق لدوري أبطال أوروبا. 

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ويأتي ذلك خلال استعدادات تشيلسي لمواجهة بروسيا دورتموند يوم 15 فبراير الجاري في دور الستة عشر بدوري الأبطال. 

وأكد بوتر أن استبعاد أوباميانج، المنضم للفريق قادماً من برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، من القائمة الأوروبية، كان ببساطة قرار يتعلق بالأرقام. 

وقال بوتر عن أوباميانج:«هو لاعب محترف. أتفهم أنه سيشعر بخيبة أمال. فهو قرار صعب. هو مجرد سوء حظ له وسيكافح من أجل مكانه بالفريق حتى نهاية الموسم.»
وأضاف بوتر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»:«أي قرار نتخذه، دائماً ما يثار الجدل حوله. كان قراري. ويجب اتخاذ مثل هذه القرارات. أما هو، فلم يفعل شيئاً خاطئاً.»
وتابع:«أتحمل مسؤولية الإفصاح للاعب عن هذه القرارات. لقد تعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية وتدرب بشكل رائع مع الفريق.»
وتحدث بوتر عن المشاركة الأولى لفيرنانديز ضمن صفوف تشيلسي، قائلاً: «أعتقد أنه تعامل بشكل رائع.»
وأضاف:«يمكن أن تروا كفاءته، وما سيقدمه للفريق. لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة له أو لنا لأنه ليس معنا منذ وقت طويل. لكنني متحمس بشأنه.»
وتابع: «أعتقد أن لدينا الكثير من الإيجابية والشعور الجيد، وكان ذلك حاضراً منذ بداية المباراة، والجمهور ساعد في ذلك. الفريق يشهد مشاعر جيدة.»
وأضاف:«أتفق مع أننا لم نقدم ما يكفي في الجانب الهجومي لصنع المزيد من الفرص، وهو ما نحتاج للعمل عليه.»

تشيلسي
أوباميانج
دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند
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