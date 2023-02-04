إيرفينج يطلب الخلع إلى 3 وجهات محتملة

ميامي(أ ف ب)

طلب النجم كايري إيرفينج من فريقه بروكلين نتس الرحيل بصفقة تبادل، حسب ما كشف تقرير في «ذي أتلتيك»، نقلاً عن مصادر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال التقرير إن إيرفينج أبلغ الفريق بأنه يرغب في الانتقال قبل الموعد النهائي لإغلاق فترة الانتقالات المخصصة لصفقات التبادل الخميس، أو أنه سيغادر كلاعب حرّ في يوليو المقبل.

واختير إيرفينج للمشاركة في مباراة كل النجوم الاستعراضية للمرة الثامنة، بعد أن بلغ متوسطه هذا الموسم 27.1 نقطة و5.1 متابعة و5.2 تمريرة حاسمة.

ويخوض صانع الألعاب «30 عاماً»، والذي صنع اسمه بشكل خاص مع كليفلاند كافالييرز، موسمه الرابع في صفوف نتس بعد انضمامه من بوسطن سلتيكس.

في نوفمبر الماضي، أوقف إيرفينج ثماني مباريات بعد أن أثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يرتبط بفيلم معاد للسامية جدلاً واسعاً.

وقال التقرير إن إيرفينج رفض أخيراً عرضاً لتجديد عقده من نتس، وإن لوس أنجلوس ليكرز وفينيكس صنز ودالاس مافريكس قد تكون وجهات محتملة له.

يحتل نتس حالياً المركز الرابع في المنطقة الشرقية بـ 31 فوزاً و20 خسارة.