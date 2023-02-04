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الرياضي

ناجلسمان: إصابة مبابي «افتراضية»!

ناجلسمان: إصابة مبابي «افتراضية»!
4 فبراير 2023 13:29

 
برلين (أ ف ب) 

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قال يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، إنه يعتقد أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيلعب مع باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسبق أن أعلن سان جيرمان أن نجمه سيغيب لمدة «ثلاثة أسابيع» بسبب إصابة في الفخذ، مما يحرمه من المشاركة في مواجهة 14 فبراير في العاصمة الفرنسية.
وقال ناجلسمان: «لا أعتقد أنه سيغيب»، زاعماً أن النادي الباريسي قدم تشخيصاً افتراضياً لحالة مبابي.
وأضاف: لا أعرف ما الذي لديه، ولكن أفترض أنه سيلعب، ما يُقال على الموقع غامض، إذا لم تكن إصابة، لا أستطيع أن أتخيله يغيب عن المباراة، لكنني لا أعرف، وأحضّر للمباراة كأنه سيشارك.
واستُبدل مبابي، الذي سجل 25 هدفاً مع سان جيرمان هذا الموسم منها سبعة في دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 21 من فوز فريقه 3-1 على مونبيليه.
إلى جانب مبابي، تدور الشكوك حول جاهزية كل من البرازيلي نيمار والإسباني سيرجيو راموس، لكن يُتوقع أن يكونا جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة بطل ألمانيا.
بدوره، يعاني فريق ناجلسمان من إصابات عدّة، في ظل الغياب الطويل للحارس المخضرم مانويل نوير والظهير المغربي نصير مزراوي والمدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز.
كذلك، يغيب المهاجم السنغالي ساديو ماني عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي لكنه عاد إلى التدريبات، رغم أنه لن يشارك في موقعة «بارك دي برانس».

 

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
يوليان ناجلسمان
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