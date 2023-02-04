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«ختامي المرموم للهجن» من 11 إلى 23 فبراير

«ختامي المرموم للهجن» من 11 إلى 23 فبراير
4 فبراير 2023 12:49

دبي (الاتحاد)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة الدائم على إحياء التراث الشعبي الأصيل، وغرسه في نفوس الأجيال المقبلة، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن برنامج مهرجان المرموم التراثي للهجن 2023 (ختامي المرموم)، والذي ينطلق على ميدان المرموم اعتباراً من الحادي عشر من فبراير ويستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.
ويقام المهرجان من خلال 331 شوطاً بواقع 117 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، منها 16 شوطاً للرموز و214 شوطاً لهجن أبناء القبائل خصصت منها 28 شوطاً للرموز.

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