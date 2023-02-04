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الرياضي

2000 بحار في سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية

2000 بحار في سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية
4 فبراير 2023 14:00

أبوظبي (وام)
ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية غداً «الأحد»، سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي سيقام لمسافة 25 ميلاً بحرياً، بمشاركة ما يقرب من 100 محمل، من مختلف إمارات الدولة، على متنها أكثر من 2000 بحار لرسم لوحة تراثية جديدة لسباقات المهرجان.
وينطلق السباق في الساعة الواحدة ظهراً، من منطقة غرب النوف باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي.
ويأتي تنظيم السباق ضمن مشاركات نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أنشطة وفعاليات مهرجان الشيخ زايد الحافل بمفردات التراث الإماراتي العريق، التي تحمل رسالة الآباء والأجداد النبيلة إلى الأجيال الجديدة، وتعرض تفاصيل الحياة في السابق وكنوزها الغنية بالإبداع، والشجاعة في ارتياد البحر.
وأكملت اللجنة المنظمة للسباقات بالنادي كافة الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لإخراج السباق في أروع صورة، بعد أن تم اعتماد المحامل الشراعية المشاركة عقب إغلاق باب التسجيل يوم الخميس الماضي، وإطلاع النوخذة على اللوائح الخاصة بالمشاركة، والتأكيد على الالتزام بها.
وتستقطب سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً نخبة النوخذة والبحارة، كونها الفئة الأعلى في السباقات التراثية، ويعد سباق مهرجان الشيخ زايد من السباقات الكبرى، التي تجد تفاعلاً إيجابياً من قبل المشاركين، نظراً لمكانة الحدث لدى الجميع، وجوائزه القيمة.

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