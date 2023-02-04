الحضور الجماهيري أهم نجاحات «دولية» دبي للسلة

علي معالي (دبي)

يسدل الستار مساء غدٍ «الأحد»، على النسخة رقم 32 من دولية دبي لكرة السلة، بعد ماراثون مميز بين 9 فرق قدمت أفضل ما لديها من متعة جعلت الجماهير تحقق الأرقام القياسية في الحضور، الذي فاق في بعض المباريات 3 آلاف متفرج، وكأن هذه الجماهير كانت متعطشة لعودة هذه البطولة العريقة، التي غابت عن الظهور في العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الفرق اللبنانية أنها صاحبة الجماهيرية الأولى في كرة السلة بين الجاليات العربية المتواجدة على أرض الدولة، وكذلك الفلبينية، حيث كانت المدرجات تمتلئ بهم وسط طرق تشجيع مختلفة، نظراً لوجود 3 فرق لبنانية وهي الرياضي وبيروت ودينامو، إضافة إلى فريق فلبيني وهو سترونج جروب، وفي كل مباريات هذه الفرق الـ 4 كان الحضور الجماهيري مميزاً للغاية، خاصة عندما يلعب الرياضي.

كما أن وجود السلة اللبنانية في النهائي مؤشر يؤكد أن تاريخ دولية دبي يشهد الكثير من التألق للسلة اللبنانية، التي حققت فرقها أكبر عدد من ألقابها على مدار الـ 31 نسخة الماضية.

وهذا النجاح الجماهيري في المدرجات والفني على صالة الملعب بنادي النصر بدبي يؤكد نجاح اللجنة المنظمة العليا برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي في استعادة «هيبة» هذه البطولة من جديد، بعد ما حققته من إبهار، ونجاح المنظمين للحدث وهما شركتي بريزما لإدارة العلاقات العامة، والجيل الجديد لتنظيم الأحداث، وهو ما أشار إليه الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب الوطني الذي أكد على أنها من أفضل نسخ دولية دبي، وأنه يتمنى أن يتعاقد الاتحاد لسنوات طويلة مع الشركة المنظمة لتحقيق مثل هذه النجاحات التي حدثت للنسخة الـ 32.

من جانبه، أشاد خميس رجب المنسق العام للبطولة بالتعاون المميز، سواء بين اتحاد اللعبة، ومدير البطولة سالم المطوع الأمين العام للاتحاد وبين الشركتين، لإخراج نسخة أعادت البطولة إلى رونقها السابق، مشيداً كذلك بحرص الجماهير على الحضور، حيث كان هناك حرص كبير على اختيار التوقيت المناسب لمتابعتهم للمباريات، وأيضاً الشركات الراعية التي تفاعلت بشكل مميز مع عودة البطولة للظهور من جديد.

وقال خميس رجب: «من دون شك، الجماهير اللبنانية إضافة إلى الفلبينية والسورية والتونسية والليبية، أكدت تفاعلها الكبير مع فرق دولها، من خلال تشجيع مثالي وتحفيز لهم بالمدرجات».

وكان منتخبنا الوطني قد ودع البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من فريق بيروت اللبناني بفارق 3 نقاط فقط (76- 73)، في مباراة هي الأفضل لـ«أبيض السلة» في البطولة، وكان المنتخب قريباً من تحقيق المفاجأة، في بطولة جاءت في توقيت مناسب تماماً للمنتخب، الذي يستعد للمشاركة في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة يوم 20 من الشهر الجاري.