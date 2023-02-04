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فينيكس يُسقط بوسطن المتصدر

فينيكس يُسقط بوسطن المتصدر
4 فبراير 2023 11:34

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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لم يتأثر فينيكس صنز بغياب نجميه المصابين ديفن بوكر وكاميرون جونسون، ليلحق خسارة بمضيفه بوسطن سلتيكس، متصدر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 106-94.
ومع غياب بوكر وجونسون، بدا فينيكس غير قادر على تعويض خسارة قاسية لحقت قبل يومين أمام أتلانتا هوكس بفارق 32 نقطة، لكن سلتيكس، أفضل فريق في الدوري وصاحب أقوى هجوم، أخفق في تخطي حاجز المئة نقطة للمرة الأولى على أرضه منذ ديسمبر.
سجّل للخاسر جايلن براون 27 نقطة، لكن نجمه الآخر جايسون تايتوم اكتفى بعشرين «3 من 15 محاولة»، معوّضاً فقط بالرميات الحرة «11 من 12».
في المقابل، تقدم فينيكس الذي سجل له ميكال بريدجز 25 نقطة، بفارق أكثر من عشرين نقطة في الربع الثاني الذي أنهاه 57-44.
وصحيح أن رمية لاعب الارتكاز روبرت وليامس قلصت الفارق إلى نقطة في نهاية الربع الثالث، إلا أن بدلاء فينيكس حققوا بداية رائعة في الربع الأخير وتقدموا 8-0.
وأضاف كريس بول 15 نقطة للفائز، وكل من دي أندري أيتون والكرواتي داريو شاريتش 14 نقطة.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
فينيكس
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