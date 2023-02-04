«حيان» و«الجيرز» أبطال جولة آل مكتوم للتحدي



عصام السيد (دبي)



حققت خيول جودلفين ثلاثية «هاتريك»، مستحقة، فيما تُوج «حيان» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، و«الجيرز» لحمدان سلطان السبوسي، أبطالاً للجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي في السباقات التي أقيمت ضمن الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي، بمضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، وتألفت من 7 أشواط، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً و70 ألف دولار برعاية «إعمار».

وجاء الفوز الأول لخيول جودلفين عبر «فيرست رولر»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة جيمس دويل، بسباق فازيراباد للتكافؤ في الشوط الثاني لمسافة 2410 أمتار – عشبي، البالغة جائزته 80 ألف دولار، وسجل البطل 2:27:35 دقيقة.

وأكدت المهرة «ويذ ذا مونلايت» والتي منحت جودلفين، والمدرب شارلي أبلبي الثنائية، سيطرتها بقيادة موفقة من الفارس وليام بويك، لتظفر بلقب سباق كيب فيردي للمهرات والأفراس للفئة الثانية البالغة جائزته 180 ألف دولار، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وسجلت البطلة زمناً قدره 1:34:92 دقيقة.

ولم يتأخر «فاليانت برنس» في إبراز مهارته ليمنح الثلاثية لخيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، والفارس جيمس دويل، بعد أداء استثنائي تُوج به جهوده في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، على لقب النسخة العاشرة من بطولة سنجسبيل للفئة الثانية البالغة جائزتها 180 ألف دولار، وسجل البطل زمناً 1:46:82 دقيقة.

وكان «حيان» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة أوسكار شافيز، نجوم الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى البالغة جائزتها 55 ألف دولار، والتي جرت في الشوط الأول لمسافة 1900 متر، حيث فاجأ ابن «منجز» منافسيه، ليحقق الفوز ببراعة، وسجل البطل 2:07:42 دقيقة.

وحصد الجواد «الجيرز» بإشراف سايمون كريسفورد، وقيادة جيمس دويل، جائزة الشوط الخامس «الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، والبالغ قيمة جوائزها 350 ألف دولار، بفارق كبير، وسجل البطل 1:56:08 دقيقة.

وخطف «توز» لإسطبلات داكي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة جوس داسيفا، بطولة الشندغة للسرعة «للفئة الثالثة» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، البالغة جائزتها 150 ألف دولار، وسجل البطل 1:10:72 دقيقة.

وظفر «مقترب» لشادويل، بإشراف علي البدواوي، وقياد دين أونيل، بلقب ذا فالي «عشبي» في الشوط السابع والختامي لمسافة الميل، البالغة جائزته 75 ألف دولار. وسجل البطل 1:36:82 دقيقة.

وتتواصل منافسات مضمار ميدان «الأحد» بـ 8 أشواط محلية، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز المالية للحفل 715 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات، فيما ينطلق الحفل في الساعة الثانية والنصف ظهراً.