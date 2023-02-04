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«أبوظبي» و«أنكورا» في نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو

«أبوظبي» و«أنكورا» في نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو
4 فبراير 2023 12:00

 
رضا سليم (دبي)

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تختتم غداً «الأحد» النسخة الثالثة لكأس سلطان بن زايد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو سنوياً، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بمشاركة 8 فرق، وتجمع المباراة النهائية بين «أبوظبي» و«أنكورا»، بطل النسخة الأولى، في تحدي الكأس الثالثة، فيما ودع «بن دري»، حامل اللقب، الأدوار النهائية مبكراً.
وبلغ فريق أبوظبي المباراة النهائية، إثر فوزه على «ساريسا» بفارق هدف 9-8، بعد فاصل من التعادلات والأداء الممتع والإثارة حتى «الأمتار الأخيرة»، بينما تأهل فريق أنكورا بفوزه على «بنسالي» 7-4.
ويسبق المباراة النهائية مواجهة بين «غنتوت» و«لامار» على كأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية، وهي كأس الترضية، طبقاً لنتائج الفرق التي لم تصل إلى المباراة النهاية، حيث شهدت المباريات فوز «لامار» على «أنينجسلي بارك» 10-5.5، فيما فاز «غنتوت» على «بن دري» 12- 8.5، وأدار المباريات طاقم حكام المكون من بيتر رايت، جاسون ديكسون، وماتيوس.
من جانب آخر، أنهت اللجنة المنظمة للبطولة ترتيبات برنامج الحفل الختامي الذي يبدأ مع فتح الأبواب للجمهور مجاناً، في الساعة الثانية ظهراً، مع بدء الفعاليات الترفيهية والتراثية، والعروض المخصصة بمنطقة ألعاب الأطفال، وعرض القفز الحر بالمظلات، فيما يعزف النشيد الوطني قبل انطلاقة النهائي، ويعقبه التتويج والسحب على الجوائز الخاصة بالجمهور.

كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو
أبوظبي
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