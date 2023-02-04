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شراكة استراتيجية بين «أبوظبي للقوى» والاتحاد المصري

شراكة استراتيجية بين «أبوظبي للقوى» والاتحاد المصري
4 فبراير 2023 11:30

 
أبوظبي (وام)

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وقع نادي أبوظبي لألعاب القوى، والاتحاد المصري، مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك، وتأسيس شراكة استراتيجية تساعد على تنمية وتطوير رياضة ألعاب القوى.
تم توقيع المذكرة بمقر مركز التنمية لألعاب القوى بالقاهرة، ووقع عليها من جانب نادي أبوظبي لألعاب القوى خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، ومن جانب الاتحاد المصري الدكتور سيف الله نجم الدين شاهين، رئيس الاتحاد.
حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور حمدي عبد الرحيم، مدير مركز التنمية لألعاب القوى، ومن مسؤولي نادي أبوظبي لألعاب القوى كل من دكتور صبرى مصيلحي، مدير النادي، وعبد الله مصلح الجيلاني، نائب مدير النادي، ومن الاتحاد المصري لألعاب القوى كل من الدكتور أمين شعبان، ومجدي عبد البديع، ومحمد أبو فندي، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد عبد الرؤوف دياب، المدير الفني للاتحاد.
وتضمنت المذكرة العديد من أوجه التعاون والتطوير وتبادل الخبرات بين الطرفين، كما تم الاتفاق على تعيين منسق للمذكرة من كل من الطرفين، لتولي مهمة تنسيق ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتسهيل التعاون المشترك، وهما عبد الله مصلح سعيد عن نادي أبوظبي لألعاب القوى، والدكتور محمد عبد الرؤف دياب عن الاتحاد المصري.

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