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الشارقة «التسديد صفر» بعد 4 سنوات!

الشارقة «التسديد صفر» بعد 4 سنوات!
4 فبراير 2023 11:20

 
سلطان آل علي (دبي)

أحياناً يخيم التعادل السلبي على مباريات كرة القدم، ولكن أن تنتهي من دون أي تسديدة على المرمى من أحد الأطراف، فإن ذلك يعتبر شيئاً نادراً، ومع ذلك حدث في قمة شباب الأهلي والشارقة، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين». 

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انتهت مباراة الشارقة وشباب الأهلي بنتيجة سلبية، ولكن ما عاب القمة المنتظرة أنّها كانت شحيحة في الفرص.
ولم يتمكن الشارقة من التسديد على مرمى شباب الأهلي إطلاقاً، وسدد 3 مرات في المباراة بشكل كامل.
وتعود آخر مرة لم يستطع فيها الشارقة التسديد على مرمى المنافس إلى موسم 2018-2019 قبل 4 سنوات، عندما واجه عجمان في «الجولة 19»، وانتهت المباراة بالتعادل 0-0، وكانت تحت قيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، وتوّج في الموسم نفسه بلقب الدوري.
ويعد الشارقة ثامن الفرق تسديداً على المرمى في الدوري بـ 58 تسديدة فقط، متساوياً مع بني ياس، وخلف شباب الأهلي والوحدة والجزيرة والوصل والعين واتحاد كلباء.
على الجانب الآخر، خلال الفترة نفسها منذ 2018- 2019، فإن الرقم الأكبر للشارقة في التسديد على المرمى هو 11 تسديدة، وحدث ذلك في 3 مباريات مختلفة، ضد حتا 3-2، والفجيرة 4-2 في موسم 21/20، وفي افتتاحية موسم الدوري 2018-2019 أمام النصر بنتيجة 6-3.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شباب الأهلي
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