«أبيض السلة» يودع «دولية دبي»

علي معالي (دبي)



ودع منتخب السلة بطولة دبي الدولية، عقب خسارته أمام بيروت اللبناني 73-76، ضمن ربع النهائي بصالة نادي النصر.

وضرب بيروت موعداً اليوم «السبت» مع الرياضي اللبناني في نصف النهائي، في تكرار لسيناريو لقاء الفريقين، في ختام دوري المجموعات، والذي انتهى لمصلحة بيروت 88 - 76.

ونجح بيروت في ضمان الفوز، بأفضلية نتائج الربعين الثاني والثالث «19-11 و20-19»، فيما اكتفى منتخبنا بالتعادل في الربع الأول «21-21»، والتفوق في الربع الرابع 22-16، واستحق منتخبنا تحية الجماهير بعد الأداء الراقي على مدار المباراة.