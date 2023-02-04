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الرياضي

«أبيض السلة» يودع «دولية دبي»

«أبيض السلة» يودع «دولية دبي»
4 فبراير 2023 11:07

علي معالي (دبي)

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ودع منتخب السلة بطولة دبي الدولية، عقب خسارته أمام بيروت اللبناني 73-76، ضمن ربع النهائي بصالة نادي النصر.
وضرب بيروت موعداً اليوم «السبت» مع الرياضي اللبناني في نصف النهائي، في تكرار لسيناريو لقاء الفريقين، في ختام دوري المجموعات، والذي انتهى لمصلحة بيروت 88 - 76.
ونجح بيروت في ضمان الفوز، بأفضلية نتائج الربعين الثاني والثالث «19-11 و20-19»، فيما اكتفى منتخبنا بالتعادل في الربع الأول «21-21»، والتفوق في الربع الرابع 22-16، واستحق منتخبنا تحية الجماهير بعد الأداء الراقي على مدار المباراة.

الإمارات
دبي
منتخب السلة
بطولة دبي للسلة
نادي النصر
بيروت
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