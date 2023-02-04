ميسي يكشف موعد العودة إلى برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)



استبعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تماماً إمكانية العودة إلى برشلونة لاعباً، مشيراً إلى أنه سيعود بعد الاعتزال، لأنه يرتبط بهذه المدينة، والنادي الكتالوني.

وأشار في حديث لصحيفة «دياريو أوليه»، إلى أنه يفكر في العودة إلى إسبانيا في وقت ما، وقال: عندما أنهي مشواري الكروي بالاعتزال، سأعود إلى برشلونة بيتي، وأنوي العيش بصفة دائمة في برشلونة.

وكشف ميسي المتوج بكأس العالم 2022، والحاصل على 7 كرات ذهبية النقاب عن أنه احتفظ بكل متعلقاته الخاصة بالمباراة النهائية في البطولة، لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وفي مقدمتها «البيشت» وقميصه رقم 10 والحذاء، وإنه ينوي نقلها الشهر المقبل إلى برشلونة، حيث يحتفظ بمقتنياته وذكرياته وأشيائه هناك.

ولا يمانع خوان لابورتا رئيس برشلونة عودة ميسي، والشيء نفسه بالنسبة لتشافي هيرنانديز المدير الفني الذي يرحب بعودته بشدة، غير أنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي «الكتالوني»، وأجبرت ميسي من قبل على الرحيل عن نادي عمره، فإن مسألة العودة لاعباً مستبعدة بدرجة كبيرة.

وتكثف إدارة سان جيرمان من جانبها جهودها، من أجل تجديد عقد ميسي بشروط جديدة أفضل، في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات التي تشير إلى احتمال رحيله إلى واشنطن للعب في دوري المحترفين الأميركي، فضلاً عن وجود عرض مغرٍ من الهلال السعودي.

حصل ميسي مع برشلونة على 10 ألقاب «ليجا»، و4 ألقاب دوري أوروبي، وسجل 672 هدفاً في 778مباراة على امتداد مسيرته الطويلة مع «البارسا».

وكان ميسي قد تلقى عرضاً من الملياردير العُماني أحمد البرواني لشراء «بشت» المباراة النهائية الذي رفع به كأس العالم، مقابل مليون دولار، غير أن النجم الأرجنتيني رفض التفريط فيه.