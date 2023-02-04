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الرياضي

تين هاج «فرحان» بقرار «فاران»!

تين هاج «فرحان» بقرار «فاران»!
4 فبراير 2023 09:39

أنور إبراهيم (القاهرة)


اعترف الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأنه في غاية السعادة لقرار نجم دفاعه الفرنسي رافائيل فاران، باعتزال اللعب الدولي مع «الديوك»، رغم كونه لا يزال في سن 29 عاماً. 

وقال إن معنى ذلك أن البطل المتوج بمونديال روسيا 2018، يرغب في التركيز أكثر على مهامه الثقيلة في دفاع «الشياطين الحمر». 

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وأشار تين هاج إلى إن قرار فاران الذي وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي «مونديال قطر2022»، يصب في مصلحة النادي، ويمنحه المزيد من التركيز مع فريقه الذي يقاتل على أكثر من جبهة، ويرغب في اعتلاء منصات الشرف في أكثر من بطولة.
وأضاف: إنه نبأ سعيد للنادي ولي شخصياً، وفاران أنجز كل شيء مع منتخب بلاده، وأعتقد إن كل ما فعله عبر مسيرته الكروية لا يصدق، وله كل الاحترام والتقدير. 

وأكد تين هاج إلى أن فاران سيوجه كل طاقته وخبراته لخدمة النادي، وإنه ما زال أمامه الكثير الذي ينجزه، لأنه لاعب طموح وينشد حصد الألقاب والبطولات مع «اليونايتد».
وشدد تين هاج على أن فاران لاعب صاحب خبرة كبيرة ومحنك ومسؤول عن قرارته، مشيراً إلى أنه لم يناقش معه أمر اعتزاله دولياً، ولكنه أبلغه فقط بأنه ينوي أن يتخذ هذا القرار. 

وأضاف: لا يسعني سوى أن أرفع له القبعة احتراماً على مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.
وصل رافائيل فاران إلى إنجلترا في «صيف 2021»، بعد أن حقق العديد من البطولات والألقاب مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، على امتداد عشر سنوات، ويأمل أن يواصل حصد الألقاب مع «اليونايتد»، وأن يبتعد عنه شبح الإصابات، حتى يمكنه مساعدة فريقه لبلوغ القمة.
وأمام فاران مع «اليونايتد»، مواجهات صعبة على المستويين المحلي والأوروبي، حيث يواجه برشلونة الإسباني في دورالـ 16 للدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ذهاباً في 16 فبراير الجاري، وعودة في 23 فبراير، كما يلعب مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد نيوكاسل 26 فبراير، ومن بعدها مباراة وستهام يونايتد في دور الـ 16 لكأس إنجلترا يوم أول مارس المقبل.

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