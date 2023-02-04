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الرياضي

رونالدو سعيد بـ «أول بصمة»

رونالدو سعيد بـ «أول بصمة»
4 فبراير 2023 09:07

الرياض (د ب أ)

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أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته بتسجيل أولى أهدافه مع النصر، وذلك في مواجهة الفتح، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن «المرحلة 15»، من الدروي  السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وسجل رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الفتح من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعدما كان فريقه متأخراً 1-2.
وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: سعيد لتسجيلي أول هدف لي في الدوري السعودي، مجهود كبير من الفريق بأكمله من أجل تحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية.
وانضم رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، والتي خرج فيها منتخب بلاده البرتغال من دور الثمانية على يد نظيره المغربي بخسارته أمامه صفر-1.
ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب الذي خاض 16 مباراة، فيما لعب النصر 15 مباراة.

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