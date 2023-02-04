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آينتراخت يربط «تراب»

آينتراخت يربط «تراب»
4 فبراير 2023 09:00

ميونيخ (أ ف ب)

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أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم عن تمديد عقد حارسه كيفن تراب لموسمين آخرين، وتحديداً حتى «صيف 2026».
وبعدما خاض تجربة أولى مع فرانكفورت بين عامي 2012 و2015، انتقل تراب لحراسة عرين باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يعود إلى آينتراخت في صيف 2018.
وفاز تراب «32 عاماً» بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، كما دافع عن قميص منتخب بلاده في 6 مباريات دولية.
شارك تراب في كأس العالم في قطر في نوفمبر الماضي بديلاً للحارس الأساسي مانويل نوير، على غرار مارك أندري تير شتيجن «برشلونة الإسباني».
وبلغ فرانكفورت الذي يحتل المركز السادس في «البوندسليجا»، متأخراً بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر «37 مقابل 32» دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

 

ألمانيا
الدوري الألماني
البوندسليجا
آينتراخت فرانكفورت
كيفن تراب
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