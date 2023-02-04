أوجسبورج يتفادى «المطب»!

برلين (أ ف ب)



عزز أوجسبورج حظوظه بتفادي الهبوط، بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين أوجسبورج لمهاجمه ميرجين بريشا صاحب هدف الفوز في الدقيقة 55.

وتقدم أوجسبورج للمركز الثالث عشر موقتاً برصيد 21 نقطة، ولم يعد يتاخر عن ليفركوزن التاسع سوى بفارق 3 نقاط.

ومُني ليفركوزن بإشراف مدربه الإسباني ألونسو بخسارته التاسعة هذا الموسم والثانية توالياً، بعد سقوطه أمام بوروسيا دورتموند صفر-2 في المرحلة الماضية، لتتراجع نتائجه بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً.

وتسلم ألونسو مهامه الفنية في ليفركوزن في بداية أكتوبر بعد 8 مراحل من بداية الدوري، حيث كان الفريق يحتل وصافة القاع مع 5 نقاط فقط وفوز يتيم مقابل 5 هزائم.