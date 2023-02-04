تشيلسي.. «الدوامة» في «الميركاتو النشيط»!



لندن (أ ف ب)

فشل تشيلسي الذي كان الأنشط في سوق الانتقالات الشتوية، في الفوز على ضيفه فولهام، ليكتفي بالتعادل السلبي، في افتتاح منافسات «المرحلة 22» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي للمركز التاسع موقتاً برصيد 30 نقطة، متأخراً بفارق 9 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبفارق نقطتين عن فولهام السادس.

ودفع المدرب جراهام بوتر بالوافدين الجديدين الأرجنتيني إنزو فرنانديز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري «121 ميلون يورو»، والأوكراني ميخايلو مودريك «100 مليون مع مكافآت» في التشكيلة الأساسية، كما زج بالمغربي حكيم زياش الذي كان قاب قوسين من الانتقال على سبيل الإعارة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي إلا أنه تم إرسال أوراق الصفقة بعد إقفال سوق الانتقالات.

وتجاوز حجم إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية أكثر من 300 مليون يورو، بعدما ضم ثمانية لاعبين بالمجمل خلال هذه النافذة، أبرزهم إلى جانب فرنانديز ومودريك، قلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى البرتغالي جواو فيليكس المنتقل على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم ينجح تشيلسي الذي سقط في فخ التعادل السلبي للمرحلة الثانية توالياً «تعادل أمام ليفربول في المرحلة 21»، في هز شباك فولهام الذي مُني بخسارتين توالياً أمام نيوكاسل وتوتنهام بالنتيجة ذاتها 1-صفر في المرحلتين السابقتين.

وكان فولهام فاز في مواجهته الأخيرة مع «البلوز» بنتيجة 2-1 في 12 يناير العام الماضي في جرافت كوتادج، منهياً فترة عجاف استمرت أكثر من 16 عاماً و19 مباراة من دون فوز في الدوري.

على ملعب «ستامفورد بريدج»، كان فولهام الأخطر مع بداية الشوط الأوّل، حيث سنحت له فرصة في الدقيقة 25 بتسديدة من البرازيلي أندرياس بيريرا صدها الحارس الإسباني كيبا أريسابالاجا.

وفوّت كاي هافيرتز فرصة افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض، بعد تمريرة من مايسون مونت عند نقطة الجزاء، لمسها الأميركي تيموثي ريم، ما أعاق تسديدة الألماني، بالرغم من خلو المرمى من حارسه بيرند لينو «35»، قبل أن يقف القائم عائقاً أمام محاولة ثانية لهافيرتز الذي سدد كرة ساقطة بعد تمريرة من زياش «45».

وكاد الإيفواري دافيد فوفانا الوافد الجديد بدوره من مولده النرويجي أن يسجل هدف النقاط الثلاث لتشيلسي، إلا أن كرته لم تتخط خط المرمى، بعد إنقاذ من أحد مدافعي فولهام «79»، قبلها سدد أليكسندر ميتروفيتش كرة ساقطة كادت تخدع أريسابالاجا وترجح كفة فولهام «70».