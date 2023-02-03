56 ميدالية تمنح الإمارات صدارة كأس العرب للتايكواندو

الفجيرة (وام)

اختتمت أمس، منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للتايكواندو، والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وشهد اليوم الأخير من البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة من مختلف الأندية والمراكز، حيث تنافس أكثر من 500 لاعب ولاعبة ضمن فئتي الناشئين والواعدين للفوز ب157 ميدالية وزعت على أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

ونالت أندية ومراكز ومنتخبات الإمارات الغلة الأكبر من الميداليات في جميع الفئات، مع نهاية منافسات اليوم الثاني والأخير من البطولة، والمتمثلة ب 56 ميدالية من بينها 13 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و32 ميدالية برونزية.

ومن هذه الميداليات كان نصيب منتخب الإمارات أربع ميداليات، منها ميدالية فضية للاعب أحمد خالد وثلاث ميداليات برونزية تحققت عن طريق كل من مريم محمد وشما السويدي ويحيى عمر.

وحصد لاعبو ولاعبات السعودية 19 ميدالية من بينها 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية، في حين حققت أندية ومراكز الأردن 18 ميدالية توزعت على 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية..

ونالت مصر 23 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و9 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية..

وفي بقية النتائج حققت تونس 8 ميداليات من بينها 4 ذهبيات وسلطنة عمان 10 ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات والمغرب 4 ميداليات من بينها ذهبيتان وثلاث ميداليات عراقية من بينها ميداليتان ذهبيتان وذهبية للبحرين من أصل 6 ميداليات.

وتوج الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو واللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونج وون شوي وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة أصحاب الإنجازات.

وفاز بجائزة أفضل لاعب الفلسطيني عمر ياسر، وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى مدرب نادي النصر الإماراتي، في حين أحرز المنتخب اليمني جائزة الروح القتالية.. ونالت لاعبة نادي الفجيرة روان إبراهيم جائزة أفضل لاعبة واعدة، وحاز الحكام عبد الله العلي (الإمارات) وأمير برهوم (العراق) وأحمد العداربة (الأردن) ومليكة من كازاخستان، جائزة الحكم الأفضل بالبطولة.

وقال الدكتور أحمد الزيودي: «لقد حققت البطولة معايير النجاح الذي كنا نصبو اليه، وأظهرت مستويات كبيرة خصوصاً مع مشاركة نخبة من اللاعبين أصحاب الإنجازات، الأمر الذي يعكس أهمية البطولة بالنسبة للدول المشاركة».

وأضاف: شهدت البطولة بروز نجوم في رياضة التايكواندو، وهو ما نسعى اليه في نادي الفجيرة للفنون القتالية في رصد المواهب وصقلها للاستعدادات القادمة.

وعلى صعيد آخر، يُعقد اليوم «السبت» اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو على هامش البطولتين، لمناقشة سبل تطوير الرياضة في المنطقة العربية، والاجتماع الفني الخاص ببطولة الفجيرة الدولية، والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة مساءً في فندق نوفوتيل، يليه اجتماع الحكام لمناقشة القوانين واللوائح الخاصة بالبطولة.