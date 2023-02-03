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أوباميانج خارج تشكيلة تشيلسي القارية

أوباميانج خارج تشكيلة تشيلسي القارية
4 فبراير 2023 00:48

لندن (رويترز)

استبعد الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج من تشكيلة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولم يكن هناك مكان أيضاً للمدافع الفرنسي بنوا بادياشيل المنتقل في يناير مقابل 35 مليون جنيه إسترليني «42 مليون دولار»، لكن التشكيلة ضمت إنزو فرنانديز المنضم في صفقة قياسية بريطانية.
وانضم ميخايلو مودريك، المنتقل من شاختار دونيتسك في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 70 مليون يورو، وجواو فيلكس المنتقل على سبيل الإعارة للتشكيلة المؤلفة من 25 لاعباً.
ولم يُسمح للنادي اللندني، الذي يحل ضيفاً على بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر يوم 15 فبراير، سوى بتسجيل ثلاثة لاعبين جدد كحد أقصى في مرحلة خروج المغلوب.
وفشل أوباميانج في ترك بصمة منذ انضمامه للنادي من برشلونة في سبتمبر، حيث سجل هدفاً واحداً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 مباراة.
وكانت آخر مشاركة له أساسياً في الدوري في نوفمبر الماضي، وتم استبداله في الهزيمة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في بداية يناير بعد أن شارك بديلاً.
وأقر جراهام بوتر مدرب تشيلسي أن إيجاد التوازن الصحيح بين التعاقدات الجديدة التي كلفت النادي غالياً والتشكيلة الحالية سيكون تحدياً.
وانضم بادياشيل في صفقة ضخمة من موناكو في أوائل يناير، لكن تم استبعاده من تشكيلة دوري الأبطال نظراً لوجود خيارات قوية في مركز قلب الدفاع، مثل تياجو سيلفا وتريفوه تشالوباه وويسلي فوفانا وكاليدو كوليبالي.
وتقتصر تشكيلة جميع الأندية على 25 لاعباً. 

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واستخدم تشيلسي 24 لاعباً في دور المجموعات وغادر لاعب واحد منهم فقط هو جورحينيو النادي في فترة انتقالات يناير.
وضمت تشكيلة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا وماركوس بتينيلي وإدوار مندي.
وفي الدفاع تياجو سيلفا، تريفوه تشالوبا، بن تشيلويل، ريس جيمس، كاليدو كوليبالي، سيزار أزبليكويتا، مارك كوكوريا، ويسلي فوفانا.
فيما ضم الوسط إنزو فرنانديز، نجولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، كريستيان بوليسيك، روبن لوفتوس-تشيك، رحيم سترلينج، ميسون ماونت، دينيس زكريا، حكيم زياش، وكونور جالاجر، كارني تشوكويميكا.
وفي الهجوم، جواو فيلكس وميخايلو مودريك وكاي هافرتس. 

تشيلسي
أوباميانج
دوري أبطال أوروبا
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