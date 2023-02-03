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نوير يتجاهل دعوات التخلي عن «المانشافت»

نوير يتجاهل دعوات التخلي عن «المانشافت»
4 فبراير 2023 01:00

برلين (أ ف ب)
تجاهل الحارس الدولي الألماني مانويل نوير الدعوات للتنحي عن حراسة عرين منتخب بلاده، قائلاً إنه «متأكد» من أنه سيعود من إصابة خطيرة في ساقه للمشاركة في المباريات الدولية مرة أخرى.
وفي مقابلة مع صحيفتي سويدويتشه سايتون وأثلتيك، قال نوير «36 عاماً» إنه أخبر المدرب هانسي فليك أنه سيتعافى من الكسر الذي تعرض له في ساقه جراء ممارسته رياضة التزلج، مما أدى إلى استبعاده لبقية الموسم.
قال حارس عرين بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني «هانسي فليك على اتصال بي، نحن على اتصال. يفترض هانسي بالتأكيد أنني سأعود وسأفعل كل شيء من أجل ذلك».
وأضاف: «أنا متأكد من أنني سأتمكن من القيام بذلك».
وكان حارس مرمى ألمانيا الغربية السابق توني شوماخر دعا نوير إلى التنحي والتركيز على فريقه بايرن، لكن حارس الأخير قال: «يمكن للجميع تقديم توصيات»، مشدداً على أنه «عندما يحين الوقت، سوف أنظر في المرآة، وأقول لنفسي الحقيقة كما هي الحال دائماً».
ورأى نوير أنه في حال لم «أتمكن من التأدية بشكل جيد، فسأغادر منصبي، لكنني لا أتوقع حدوث ذلك. الأفضل هو من سيلعب، وفي حال أردت اللعب يجب عليّ أن أكون الأفضل».
خاض نوير عن منتخب «المانشافت» 117 مباراة دولية، وهو سيبلغ الثامنة والثلاثين من عمره عندما تستضيف بلاده كأس أوروبا عام 2024.
تحدث نوير علناً لأول مرة عن قطر منذ عودته من كأس العالم، قائلاً إن المنتخب حصل على «دعم ضئيل نسبياً من الوطن» مما منحهم الشعور «بأن أعناقنا مطوقة بالحجارة».
وأضاف: «ربما كان بإمكاننا فعل أكثر مع مزيد من الدعم».
ومن أجل سد الفراغ الذي خلفه غياب نوير، تعاقد بايرن الذي استهل العام الجديد بثلاثة تعادلات توالياً في «بوندسليجا» مع الحارس الدولي السويسري يان سومر من بروسيا مونشنجلادباخ.
ويحتل العملاق البافاري صدارة الدوري برصيد 37 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن يونيون برلين الثاني.

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