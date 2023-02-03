إنفاق تشيلسي يثير دهشة جوارديولا وكلوب

لندن (أ ف ب)

قال مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا، ونظيره في ليفربول الألماني يورجن كلوب، إنهما مذهولان من فورة الإنفاق الهائلة لتشلسي في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكان تشيلسي الأنشط في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع 8 لاعبين الشهر الماضي، مما رفع إجمالي نفقاته منذ نهاية الموسم الماضي إلى أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (605 ملايين دولار).

كما أبرم تشيلسي أغلى صفقة في تاريخ الدوري بقيمة 121 مليون يورو، للحصول على خدمات الفائز بكأس العالم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا البرتغالي في اليوم النهائي لإقفال باب الانتقالات الثلاثاء.

من جهته، أنفق سيتي 8 ملايين جنيه إسترليني فقط على لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني خلال نافذة يناير، بينما تعاقد ليفربول مع المهاجم الهولندي كودي خاكبو من أيندهوفن مقابل صفقة تراوحت ما بين 40 إلى 50 مليون يورو.

أثار إنفاق تشيلسي منذ استحواذ كونسورتيوم رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي على ملعب «ستامفورد بريدج» العام الماضي، تساؤلات حول كيفية تلبية النادي لمتطلبات اللعب المالي النظيف.

واقترح جوارديولا أن سيتي، بالنظر إلى مشاكله السابقة مع قوانين اللعب النظيف، كان سيواجه انتقادات وتدقيقاً لو أنه قام بتعاقدات تفوق قيمتها التعاقدات الجديدة لتشلسي.

وقال مدرب سيتي: «أعرف ما سيحدث. هذا ليس من شأني لكنها مفاجأة لأنه ليس من الأندية التي تملكها الدول».

وأضاف: «ما يقلقني هو أننا فزنا ب 11 لقباً في السنوات الخمس الماضية، لكوننا الفريق الخامس أو السادس في صافي الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا ما يهمنا حقاً».

وأردف: «ما يفعله تشيلسي ليس من شأني، فأنا لا أمنح الآراء بشأن الأندية الأخرى أبداً لأن هناك لوائح وقوانين يتعين علينا التقيّد بها... ولكن لا أنسى، أرسلت 8 أو 9 أندية في الدوري خطاباً إلى الرابطة لكي يتم حظرنا. حدث ذلك لنا».

وبدوره، تفاجأ كلوب من مستوى إنفاق تشيلسي وتحسين قدرات فريق المدرب جراهام بوتر، الذي يحتل المركز العاشر في البريميرليج متساوياً بالنقاط مع ليفربول التاسع (29 لكل منهما).

قال المدرب الألماني: «لا أفهم هذا الجزء من العمل. ما يمكنك القيام به، وما لا يمكنك فعله. ومع ذلك، فهو رقم كبير في آخر نافذتين».

وأضاف: «اللاعبون الذين جلبوهم، لم أفكر مرة واحدة +لماذا فعلوا ذلك؟+ هم جميعاً من بين الأبرز، لذا من وجهة النظر هذه، تهانينا عندما يمكنك القيام بذلك، ومن الواضح أنهم يفعلون ذلك».

وتابع: «لا أفهم كيف يكون ذلك ممكناً، لكن ليس لي أن أشرح كيف تسير الأمور. آمل أن تعرفوا جميعاً كيف يحصل ذلك، ومن ثم لا بأس بذلك».

ورداً على سؤال ما إذا كان يتوقع تحسن فوري لمستوى تشيلسي بعد هذه التعاقدات، قال مدرب بروسيا دورتموند السابق «نعم، جراهام يعرف ذلك... هذا سيحدث في مرحلة ما بالإضافة إلى أنهم سيلعبون بشكل جيد معاً.. من الصعب تجنب ذلك ولكن أعرف إلى أي مدى ستسير الأمور بسرعة».