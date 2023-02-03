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الرياضي

ماراثون دبي العالمي ينطلق 12 فبراير من «إكسبو»

ماراثون دبي العالمي ينطلق 12 فبراير من «إكسبو»
3 فبراير 2023 22:42

دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي اختيار «مدينة إكسبو» لتكون مقر نسخة 2023 من الحدث العالمي، والمقرر انطلاقها يوم الأحد 12 فبراير الجاري، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية في دبي.
وأوضحت اللجنة أن اختيار مدينة إكسبو لتنظيم ماراثون دبي العالمي، أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية، يأتي في إطار الحرص على إبراز القيم النبيلة التي يرمز لها المكان، الذي ضم بين جنباته «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي الضخم الذي جمع أكثر من 190 دولة من قارات العالم الست وزاره أكثر من 24 مليون زائر، من قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب التي تدعو لها دولة الإمارات في جميع المحافل والمناسبات، وهي ذات القيم التي تعليها الرياضة بكافة أشكالها، وبما يستقطبه الماراثون من مشاركة عالمية، لاسيما مع عودته بعد توقف لمدة عامين نظرا للظرف الاستثنائي الذي شهده العالم بسبب جائحة كوفيد-19. 

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وتُعد «مدينة إكسبو دبي» خياراً نموذجياً لتنظيم ماراثون دبي لما توفره من خدمات متنوعة للمشاركين، بما فيها المساحات الواسعة للتجمع وانتظار السيارات، فيما أشارت اللجنة المنظمة إلى أنه سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل مسارات السباقات الثلاث، التي يتضمنها الماراثون لمسافة 42.195 كيلومتراً، و10 كيلومترات و4 كيلومترات.

ماراثون دبي العالمي
معرض إكسبو
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