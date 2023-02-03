رونالدو يفتتح «رصيده التهديفي» وينقذ النصر من الخسارة

الرياض(أ ف ب)

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده مع فريقه الجديد النصر، وحال دون خسارته أمام مضيفه الفتح بادراكه التعادل 2-2 في الوقت القاتل من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ38 الأحد، هدفه الأول في الدوري منذ انتقاله إلى النصر في صفقة تاريخية بلغت 200 مليون، والثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني منقذاً فريقه من الخسارة.

وكان البرتغالي غاب عن التسجيل في الفوز على الاتفاق 1-صفر في ظهوره الأول مع النصر في المرحلة الماضية، قبل الخسارة في الامتحان الجدي الأول أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي الكأس السوبر.

وعاد رونالدو الى التدريبات الجماعية الثلاثاء بعد التعافي من الإصابة، التي لحقت به خلال مواجهة الاتحاد.

سجل للفتح الذي تقدم مرتين الثنائي الإسباني كريستيان تيو والجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقتين 12 و58، بينما وقّع على ثنائية النصر كل من البرازيلي تاليسكا (42) ورونالدو.

واستعاد النصر الصدارة برصيد 34 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الشباب الثاني، والفائز على ضمك 2-1 الخميس، بينما يحتل الفتح المركز السادس مع 22 نقطة.

بدأت المباراة بضغط من النصر ومحاولات على المرمى بواسطة الثنائي رونالدو وتاليسكا، في الوقت الذي تراجع فيه أصحاب الأرض إلى الدفاع من دون إظهار قدرات هجومية.

وفاجأ تيو الجميع بهدف عكس مجريات المباراة، ليفتتح في ظهوره الأول بقميص الفتح التسجيل بتسديدة صاروخية على الطاير من خارج منطقة الجزاء، معلناً عن هدف السبق لأصحاب الأرض (12).

وألغى حكم اللقاء هدفاً لرونالدو بداعي التسلل (24)، وكاد المغربي مروان سعدان يسجل ثاني أهداف الفتح من تسديدة قوية إثر ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للأرجنتيني أوجستين روسي حارس النصر (25).

وتسلم تاليسكا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لترتد الكرة من القائم إلى رونالدو، الذي أطاحها عالياً مهدراً فرصة التعادل على العالمي (35).

وعوّض تاليسكا بادراكه التعادل بعدما استغل عرضية أرضية متقنة من العاجي جيسلان كونان من الجانب الأيسر حولها بيسراه إلى داخل الشباك (42).

ووقفت عارضة حارس الفتح بالمرصاد لتسديدة رونالدو مع نهاية الشوط الأول.

ووسط محاولات النصر لإدراك الهدف الثاني، نجح الفتح في تسجيل هدف التقدم، حيث مرر سعدان للجزائري بن دبكة ليسدد الأخير بيمناه مباشرة داخل الشباك (58).

واستغل الفتح اندفاع لاعبي النصر والمساحات الشاسعة في خط دفاع "العالمي" من خلال مرتدات قادها فراس البريكان وبن دبكة، بشكل سريع.

وأنقذ روسي مرمى النصر من هدف ثالث، بعدما انطلق البريكان بسرعته ولكن حارس "العالمي" أفسد الهجمة بنجاح (68).

وتعملق الحارس السويدي جاكوب رينيه بتصديه ببراعة لتسديدتين من تاليسكا، مانعاً هدف التعادل للنصر (86).

ونجح رونالدو في تسجيل أول أهدافه بالدوري السعودي، بعدما ترجم ركلة جزاء احتسبت لمصلحة النصر بنجاح في شباك الفتح (90+3).

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد تاليسكا لاعب النصر، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الفتح (90+5).