«دولي الفروسية» يشيد بجاهزية «بوذيب العالمية» لاستضافة مونديال القدرة

أبوظبي (وام)

عبرت شارن ديبيليس مندوبة الاتحاد الدولي للفروسية، عن ارتياحها ورضاها الكامل للتحضيرات الجارية في قريب بوذيب العالمية، والجهود الكبيرة التي تبذل لاستضافة بطولة كأس العالم للقدرة في 25 فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية أمس للاطلاع على التجهيزات الفنية والإدارية، وتفقد المسارات والأرضيات، ونقاط المياه والمساندة والإسطبلات والممرات، ومكاتب التسجيل والمختبر، وكل ما يختص بالحدث العالمي المرتقب. وتشهد بطولة العالم للقدرة بقرية بوذيب العالمية في منطقة الختم مشاركة 129 فارساً من 37 دولة، لمسافة 160 كلم في 6 مسارات، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 33 كلم، والثانية 30 كلم، والثالثة 29 كلم، والرابعة 28 كلم، والخامسة 20 كلم، والسادسة 20 كلم.

وأثنت مسؤولة الاتحاد الدولي للفروسية في ثالث زيارة تفقدية لها لقرية بوذيب، على العمل الاحترافي الجيد من اللجنة المنظمة، والجهود التي تبذل في الإعداد والتحضير لكل التفاصيل الخاصة بالسباق قياساً بما اطلعت عليه، مشيرة إلى أنها تتوقع نجاح البطولة، على ضوء هذا الزخم الكبير الذي يشهد تواجد الفرسان من جميع أنحاء العالم في هذه الطبيعة الجيدة في هذه المنطقة.

وقالت: «ما رأيته خلال هذه الزيارة كان جيداً، ويدفعني للتأكيد على أن هذه القرية مناسبة جداً لتنظيم المونديال، ومستوى الإنجاز في التحضيرات يؤكد أن اللجان عملت على جميع المعطيات، لاستضافة هذا التجمع الكبير لفرسان العالم، وتحقيق المتطلبات الخاصة بالحدث العالمي، سننتظر الجميع يوم 25 فبراير الجاري في هذه الأجواء الإيجابية والجميلة، وباسم الاتحاد الدولي للفروسية نرحب بكل المشاركين في البطولة العالمية».

من جانبه أشار مصطفى المفوضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، إلى أن التقارير الصادرة عن لجان الاتحاد الدولي للفروسية، تشير إلى الجاهزية الكاملة لقرية بوذيب العالمية، لاستقبال الحدث العالمي المرتقب، نظراً للجهود الكبيرة التي تبذل من جميع اللجان.

وأوضح أن شارن ديبيليس المندوبة الفنية للاتحاد الدولي للفروسية، ستعود مجدداً لزيارة قرية بوذيب في 15 فبراير الجاري، للاطلاع على آخر الترتيبات مع اقتراب الموعد النهائي للحدث.

وقال: «هذه الزيارة سبقتها زيارة مماثلة للدكتور لارس ريبستورف خبير الأرضيات في الاتحاد الدولي للفروسية لقرية بوذيب العالمية، بهدف الاطلاع على جميع التفاصيل المرتبطة بالتجهيزات المطلوبة، حيث تعزز نتائج التقييم الجيدة الصادرة من مسؤولي الاتحاد الدولي الثقة الكبيرة في قدرة الإمارات وأبوظبي «موطن البطولات العالمية» على تقديم صورة مميزة ومشرفة من التنظيم والاستضافة بأفضل وأرقى الممارسات العالمية، لاسيما أن اجتماع اللجنة العليا المنظمة الأسبوع الماضي أكد الجاهزية الكاملة على مستوى جميع اللجان، لاستقبال الفرسان من جميع أنحاء العالم».