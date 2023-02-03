ناجلسمان يطالب بالعودة إلى ما قبل أعياد الميلاد

ميونيخ(د ب أ)

طالب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، لاعبيه بالاستفادة من الفوز الكبير على ماينز 4 / صفر، منتصف الأسبوع في بطولة كأس ألمانيا، وذلك حينما يواجهون فريق فولفسبورج ببطولة الدوري "بوندسليجا" بعد غد الأحد.

وكان الفوز في بطولة الكأس هو الأول للفريق في العام الجاري بعدما تعادل بنتيجة 1 / 1 ثلاث مرات في بطولة الدوري، فيما قال ناجلسمان، اليوم الجمعة، إن مباراة ماينز شهدت عودة فريقه بشكل أقوى مما كان عليه الحال قبل كأس العالم وعطلة الشتاء.

وأضاف: "هناك توقعات كثيرة حول الفريق، وقدرة اللاعبين على تحقيقها، أداءنا أمام ماينز كان مماثلاً لما كنا عليه قبل أعياد الميلاد، نسعى الآن لتحقيق فوز آخر في الدوري".

وأشاد ناجلسمان بحالة الرغبة في الفوز بين لاعبيه، مضيفاً أن اللاعب الشاب جمال موسيالا، بالتحديد، أظهر تطوراً كبيرا وسجل هدفاً عظيماً، بعدما افتقد للفاعلية في المباريات الماضية.

فيما أكد مدرب بايرن ميونيخ أن المهاجم إيريك ماكسيم شوبو موتوينج، والمدافع دايوت أوباميكانو، سيكونان جاهزين لمواجهة فولفسبورج، بعدما غابا عن تدريبات اليوم الجمعة بسبب إصابة في المعدة وفي إصبع القدم على الترتيب.

وتحوم الشكوك حول لاعب الوسط ريان جرافينبيرش بسبب مشكلة في الركبة، فيما خرج المدافع جوسيب ستانسيتش من الحسابات بعد إصابة في الكاحل.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب المسابقة، لكن الفارق تقلص إلى نقطة واحدة قبل يونيون برلين، وذلك قبل مواجهة فولفسبورج صاحب المركز السابع والذي سجل 12 هدفاً في أول ثلاث مباريات في العام الجديد، مقارنة بثلاثة أهداف لبايرن، لكنه خسر مباريات متتالية في الدوري والكأس بعد ست مباريات متتالية فاز بها.

وحذر ناجلسمان من فولفسبورج قائلاً: "إنهم يعرفون ما يفعلونه وهم متحفزون للغاية، لقد سجلوا خمسة وستة أهداف في آخر مبارياتهم، الكثير من لاعبيهم يتسمون بالسرعة، لذلك سنكون بحاجة للتخلص من سرعتهم وأن نبسط سيطرتنا". من جانبه، قال نيكو كوفاتش، الذي فاز بثنائية الدوري والكأس مع بايرن ميونيخ قبل أن يرحل عن الفريق بعد ذلك بأشهر قليلة، إن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق البافاري لا تعني شيئاً".

وأضاف: "لن تخدعنا النتائج، لا يزالون المرشحين الأوفر حظا لخطف لقب الدوري".

وتابع كوفاتش: "لديهم إمكانيات فردية عالية للغاية، نحن نلعب أمام أفضل فريق في الدوري".