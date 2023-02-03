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كونتي يعود بعد «استئصال المرارة»

كونتي يعود بعد «استئصال المرارة»
3 فبراير 2023 20:53

لندن (أ ف ب)
قال الإيطالي كريستيان ستيليني المدرب المساعد في توتنهام، إن مواطنه أنطونيو كونتي قد يعود لتسلم مهامه الفنية بمواجهة مانشستر سيتي، بعد أيام فقط من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة.
وعاد كونتي إلى إيطاليا عقب الفوز على بريستون نورث أند من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3- صفر السبت في الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، لكنه أصيب بألم شديد في البطن تم تشخيصه لاحقاً على أنه التهاب المرارة، فخضع لجراحة.
وعلى الرغم من أن كونتي كشف على إنستجرام أن الجراحة التي أجراها قد سارت بشكل جيد، فإنه لم يكن من المتوقع أن يكون على مقاعد البدلاء في رحلة فريقه إلى ملعب بطل الدوري في شمال لندن ضمن منافسات المرحلة 22 الأحد.
ولم يستبعد ستيليني احتمال عودة المدرب البالغ 53 عاماً لتولي مسؤولياته في توتنهام، الذي يحتل المركز الخامس في البريميرليج برصيد 36 نقطة.
قال: «لا نعرف حتى الآن متى سيعود أنطونيو. كل شيء ممكن»، مضيفاً «الجراحة كانت جيدة. يتعافى بشكل جيد وفي الوقت الحالي هو في المنزل. لدينا يومان للمباراة ويمكن أن يحدث كل شيء».
وأكد ستيليني أن كونتي اتصل به بعد الجراحة للحديث عن التدريب والمباراة ضد سيتي.
وتابع «كنت لاعباً مع أنطونيو لذا أعرف جيداً عقليته وما يريده من الفريق».
وختم قائلاً: «الجميع في الفريق مستعد لنقل فكرة أنطونيو إلى اللاعبين. بالنسبة لي ربما يكون الأمر أسهل من مساعد جديد لأنني أعرفه جيداً. بعث لي أنطونيو رسالة وهو يثق بنا تماماً».

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