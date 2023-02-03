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الرياضي

بطولة «الكيك بوكسينج للمحترفين» 11 فبراير

بطولة «الكيك بوكسينج للمحترفين» 11 فبراير
3 فبراير 2023 20:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين للرجال والسيدات، يوم 11 فبراير الجاري، وتعتبر أولى منافسات اللعبة، ضمن أجندة الموسم الجديد التي تزخر بالبطولات للفئات المختلفة.
وتجمع البطولة التي يستضيفها الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي 28 لاعباً ولاعبة من عدة جنسيات ومن فئات وأوزان مختلفة يخوضون 14 نزالاً مثيراً، يتقدمهم البريطاني مايكل واكيلينج الملقب «ذا بانيشر»، والذي يلتقي بطل الإمارات إلياس حبيب علي في نزال مرتقب ضمن فئة الوزن الخفيف.
وتستقطب البطولة مشاركات من 18 دولة من ضمنها الإمارات ومصر والمغرب والعراق وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وبلجيكا وتركيا، بما يعكس حجم المشاركة الدولية في البطولة، والمكانة التي باتت تتبوأها الإمارات كوجهة مفضلة لأبطال الرياضات القتالية، وأثبتت العاصمة أبوظبي طوال السنوات قدرتها الاستثنائية في استضافة أبرز الأحداث العالمية في مختلف الرياضات.
وتزدحم قائمة المواجهات التنافسية في البطولة بنزالات من العيار الثقيل، خصوصاً نزال البطل الإماراتي إلياس حبيب علي، والبريطاني مايكل واكلينج، حيث يتطلع البطلان إلى تقديم أداء متميز يقودهما للتتويج باللقب.
وتمكن البريطاني الملقب بـ «ذا بانيشر» من تحقيق 32 انتصاراً خلال مسيرته، منها 14 فوزاً بالضربة القاضية، مقابل هزيمة وتعادل وحيدين، كما يحتفظ البطل الإماراتي بسجل قوي يتضمن 19 انتصاراً منها خمسة بالضربة القاضية وثلاث هزائم.
ويبرز إلى الواجهة أيضاً نزال وزن الوسط سوبر بين المولدوفي ليليان بورسيرينا والتركي فيدات هودوك صاحب 36 انتصاراً منها 25 بالضربة القاضية.
وتتمكن الجماهير من حضور المنافسات والاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين والاختيار من بين نزالات اليوم الحافل مع تخصيص نزالين للسيدات، وهو ما يحمل دلالة على إقبال السيدات الكبير على ممارسة هذا النوع من الرياضات القتالية.
من جانبه، أكّد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ورئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، أن رياضة المواي تاي والكيك بوكسينج تكتسب أهمية كبيرة في المجتمع، وتحظى بإقبال متميز من قبل مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وهو ما ينسجم مع رؤية وأهداف الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة وعدد الممارسين، خصوصاً أن الإمارات والعاصمة أبوظبي أصبحت مساهماً رئيساً في تطوير اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، والفضل في ذلك يعود إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والرياضيين.
وأضاف: تعكس بداية الموسم الرياضي بتنظيم البطولة القوية التي تجمع نخبة من المحترفين المكانة المتقدمة لرياضة الكيك بوكسينج على مستوى الدولة، ولعل البطولة تمثل محطة مهمة للعديد من البطولات المقبلة التي تحتضنها أجندة الموسم الجديد، والتي تسهم في رفع جاهزية وتحضيرات لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للمنافسة في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، مرحباً بجميع المشاركين من كافة دول العالم، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في أبوظبي.

الإمارات
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اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
الاتحاد أرينا
جزيرة ياس
عبد الله سعيد النيادي
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