رحيل كانسيلو.. مصلحة ثلاثية الأطراف

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن انتقال البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الفريق إلى بايرن ميونيخ الألماني، هدفه رغبته في اللعب كثيراً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي البرتغالي انتقل إلى الفريق الألماني حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الانتقال بشكل دائم للفريق البافاري.

ومنذ انتقال كانسيلو بشكل مفاجئ لبايرن ميونيخ، فقد انتشرت أنباء عدة تفيد بكونه شخصية مزعجة في غرفة الملابس في مانشستر سيتي، بعدما خرج من حسابات التشكيل الأساسي في الأسابيع الأخيرة. وقال جوارديولا: "أتمنى له الأفضل فيما تبقى من الموسم، لا أعرف ما سيحدث في الشهور الأربع المقبلة أو الموسم المقبل". وأضاف: "بعد كأس العالم قمنا بالاستعداد لما قبل العودة لمنافسات الموسم، وبدأنا نلعب بشكل مختلف وقد أعجبني ما رأيت وقررت منح المزيد من الوقت للاعبين الذين رأيتهم على أرض الملعب".

وتابع جوارديولا: "أنه يرغب في اللعب لكي يكون سعيداً ونحن قررنا سوياً، الأطراف الثلاثة، السماح له بالذهاب إلى ميونيخ".

وأوضح: "أنه يرغب في خوض كل مباراة، ونأمل في أنه يمكنه فعل ذلك في ميونيخ".