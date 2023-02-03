دبا الحصن يستعيد ذاكرة الفوز في «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد دبا الحصن ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الأربع الماضية، بتغلبه على مضيفه فرسان هسبانيا 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ذا سيفنز»، في افتتاح «الجولة 20» من دوري الدرجة الأولى، ويعد الفوز هو الأول للحصن تحت قيادة مدربه حسين سكيندرفيك الذي تولى المهمة خلفاً لمحمد الجالبوت «المستقيل».

وسجل أهداف الحصن باولو هنريقو «ثنائية» في الدقيقتين 34 و35، وفيليب دا سيلفا في الدقيقة 42، ولوان أوليفيرا في الدقيقة 65، ليرفع رصيده إلى «35 نقطة»، في المركز الثالث، مقابل 6 نقاط لفرسان هسبانيا «المتذيل».

ويلتقي ضمن الجولة ذاتها، مساء السبت، الرمس وبينونة، فيما يلعب مساء الأحد الذيد والتعاون، العربي والجزيرة الحمراء، وتختتم الجولة «الاثنين» بمباريات العروبة وجلف أف سي، حتا والإمارات، مصفوت والحمرية، سيتي والفجيرة.