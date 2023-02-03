السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دبا الحصن يستعيد ذاكرة الفوز في «الأولى»

دبا الحصن يستعيد ذاكرة الفوز في «الأولى»
3 فبراير 2023 19:26

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الثانية» تدشن «مربع ذهب» دوري اليد
«مسابقات اليد» تجري قرعة نهائي الدوري والكؤوس


استعاد دبا الحصن ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الأربع الماضية، بتغلبه على مضيفه فرسان هسبانيا 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ذا سيفنز»، في افتتاح «الجولة 20» من دوري الدرجة الأولى، ويعد الفوز هو الأول للحصن تحت قيادة مدربه حسين سكيندرفيك الذي تولى المهمة خلفاً لمحمد الجالبوت «المستقيل».
وسجل أهداف الحصن باولو هنريقو «ثنائية» في الدقيقتين 34 و35، وفيليب دا سيلفا في الدقيقة 42، ولوان أوليفيرا في الدقيقة 65، ليرفع رصيده إلى «35 نقطة»، في المركز الثالث، مقابل 6 نقاط لفرسان هسبانيا «المتذيل».
ويلتقي ضمن الجولة ذاتها، مساء السبت، الرمس وبينونة، فيما يلعب مساء الأحد الذيد والتعاون، العربي والجزيرة الحمراء، وتختتم الجولة «الاثنين» بمباريات العروبة وجلف أف سي، حتا والإمارات، مصفوت والحمرية، سيتي والفجيرة.

 

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الرمس
التعاون
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©