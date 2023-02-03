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ماني يغيب عن قمة «14 فبراير»

ماني يغيب عن قمة «14 فبراير»
3 فبراير 2023 19:14

ميونيخ (أ ف ب)

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لن يكون المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي يتعافى من إصابة أبعدته عن كأس العالم في قطر، قادراً على اللحاق بفريقه بايرن ميونيخ الألماني في مواجهته المنتظرة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 14 فبراير الجاري، بحسب ما قال مدربه يوليان ناجلسمان.
قال ناجلسمان الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه فولفسبورج في البوندسليجا الأحد: "أنتظر عودته منتصف فبراير أو في نهايته. الأمور تسير بشكل جيّد، لا يشعر بالألم. لكن أمام باريس، سيغيب عن مباراة الذهاب".
وتقام مباراة الذهاب بعد عشرة أيام في باريس والإياب في 8 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.
وكان ماني بلغ الموسم الماضي نهائي المسابقة القارية الأولى، حيث خسر مع ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، وحلّ وصيفاً في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.
أصيب ماني "30 عاماً" في عظمة الشظية اليمنى مطلع نوفمبر ضد فيردر بريمن، ما أبعده عن المونديال القطري. خضع لجراحة منتصف نوفمبر وعاد إلى الجري للمرة الأولى قبل عشرة أيام، قبل أن يلمس الكرة مطلع هذا الأسبوع.
وسجّل ماني، القادم من ليفربول في صيف 2022، أحد عشر هدفاً في 23 مباراة مع الفريق البافاري في مختلف المسابقات.

 

ساديو ماني
بايرن ميونيخ
سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
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