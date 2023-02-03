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الإصابات تضرب باريس

الإصابات تضرب باريس
3 فبراير 2023 19:10

باريس (أ ف ب)

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سان جيرمان يفقد مبابي 3 أسابيع

سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراته الثانية توالياً مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد استبعاده عن لقاء السبت في الدوري المحلي ضد تولوز على ملعب بارك دي برانس لمشكلة في فخذه، بحسب ما أعلن نادي العاصمة المملوك قطرياً.
وكان البرازيلي البالغ 30 عاماً يتلقى العلاج ويتدرّب بمفرده طوال الأسبوع. غاب عن فوز الأربعاء ضد مونبلييه (3-1) حيث تعرض زميله كيليان مبابي لإصابة عضلية بفخذه.
ويغيب مبابي ثلاثة أسابيع عن الملاعب، ولن يكون متوافراً لخوض ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 14 فبراير.
ويُتوقع أن يعود نيمار، أغلى لاعب في العالم، إلى التمارين بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، على غرار زميله قلب الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لإصابة بفخذه.

نيمار
سان جيرمان
مبابي
راموس
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