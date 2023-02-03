الشارقة يستعد لـ «خليجية اليد»

الشارقة (الاتحاد)

عقد جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، مشرف كرة اليد بالنادي، اجتماعاً تنسيقياً مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفريق رجال الشارقة لكرة اليد، بحضور علي المرزوقي مدير الفريق والمدرب سفيان حيواني، للوقوف على متطلبات واحتياجات الفريق للإعداد لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني في الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.

ويتنافس في المحفل الخليجي بجوار الشارقة، ممثل الوطن، والنجمة المستضيف، 6 أندية أخرى هي الأهلي البحريني، والكويت والسالمية من الكويت، والصفا السعودي، والعربي القطري، وأهلي سداب العُماني، وستُجرى قرعة البطولة في العاشر من فبراير الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة، ويشارك الشارقة في البطولة الخليجية للمرة السابعة في تاريخه، كما سبق للملك الشرقاوي استضافة كأس خليجي 29 لكرة اليد عام 2009.

وقال جاسم محمد: «لدينا أهداف عديدة من المشاركة في كأس الخليج في هذا التوقيت، أهمها المنافسة بقوة ورفع علم الإمارات والوصول إلى منصات التتويج الدولية، وناقشنا تفاصيل دعم الفريق كافة قبل الاستحقاق الخليجي، حيث يدخل اللاعبون في معسكر مغلق من 22 فبراير وحتى 28 من نفس الشهر، بالتدريب على فترتين صباحاً ومساءً. ثم يسافر الفريق إلى البحرين لخوض معسكر قبل انطلاق المنافسات من 1 إلى 6 مارس المقبل».

وأكد علي المرزوقي، مدير الفريق قائلاً: «نثق في قدرات لاعبينا على تحقيق المطلوب، خاصة أن البطولات الخليجية تتسم بالمستوى الفني العالي، وكذلك بما يمتلكه الفريق من عناصر أصحاب خبرة كبيرة ومجموعة من الشباب بالتشكيلة الأساسية لهذا الجيل المميز في تاريخ النادي».

وأوضح أن هذه البطولة تعد ثالث مشاركة خارجية لرجال اليد خلال هذا الموسم، بعد حصولهم على المركز الخامس في بطولة الأندية العربية الـ 37 لكرة اليد، بتونس، سبتمبر 2022، وكذلك مباراة السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد بالمنامة، بالإضافة إلى أن الحضور في الاستحقاق الآسيوي يونيو المقبل، يأتي ضمن أجندة الفريق الأساسية لهذا الموسم.