«أفاعي الصحراء» يتصدر دوري الإمارات للكريكيت

دبي (الاتحاد)

حقق فريق أفاعي الصحراء الفوز على فريق دبي كابيتالز، خلال اللقاء المهم الذي شهده استاد مدينة دبي للكريكيت ضمن منافسات النسخة الأولى من دوري الإمارات للكريكيت، المقام في دبي وأبوظبي والشارقة بمشاركة 6 فرق، تضم أشهر نجوم اللعبة من المحترفين على مستوى آسيا من بينهم 25 لاعباً من اللاعبين المحليين، الذين يعتبرون خلاصة اللاعبين المميزين بصفوف المنتخبات الوطنية الإماراتية بجميع مراحلها العمرية

ورغم أهمية المباراة لفريق دبي كابيتالز لضمان تأهله بعد فوزه السابق على فريق أبوظبي، إلا أن فريق أفاعي الصحراء حشد كامل قوته ليحقق فوزاً مهماً، ضمن به صدارة الجدول، ولا زال فريق دبي كابيتالز رغم خسارته يمتلك فرص التأهل والمنافسة على اللقب المحدد له يوم 12 الجاري باستاد دبي للكريكيت .

كانت مواجهات الأدوار الأولى للبطولة قد حظت بمتابعة عريضة من محبي وعشاق رياضة الكريكيت في الإمارات، بجانب المتابعة للحدث على مستوى آسيا من خلال قنوات البث المتخصصة في رياضة الكريكيت.

واعتبر خالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكيت ومنظم البطولة، الحدث استكمال لمسيرة النجاحات التي حققتها رياضة الكريكيت في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، من خلال استضافة وتنظيم أهم وأقوى البطولات بملاعب الكريكيت العالمية التي تمتلكها الإمارات.