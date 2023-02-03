أنشيلوتي يترقب موقف بنزيمة

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أعرب كارلو أنشيولتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن تفاؤله بأن كريم بنزيمة لن يغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام ريال مايوركا، رغم أنه خرج وهو يعرج في المباراة التي فاز بها الفريق على فالنسيا. ولكن هناك شكوك كبيرة تحوم حول مشاركة المدافع إدير ميليتاو.

وصنع بنزيمة الهدفين الذين سجلهما ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ليقلص الريال الفارق بينه وبين متصدر جدول الترتيب برشلونة إلى خمس نقاط، بفضل فوزه بهدفين.

وخرج بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية وهو يعرج، بعد 60 دقيقة من بداية المباراة، ويبدو أن هناك مشكلة في الفخذ، وذلك بعد أن تم استبدال ميليتاو في الشوط الأول بسبب مشكلة في الفخذ.

وبينما يأمل أنشيولتي في أن يكون بنزيمة جاهزاً للمباراة الأخيرة بالدوري، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، هناك التكهنات الأولوية بشأن إصابة ميليتاو تبدو أقل تشجيعاً. وفي معرض رده على سؤال بشأن الثنائي عقب الفوز في مباراة الأمس، قال أنشيلوتي: «يبدو أن كريم يعاني من مشكلة بسيطة، ولن يكون ميليتاو جاهزاً لمباراة الأحد».

وشارك بنزيمة في 11 هدفاً في آخر 12 مباراة شارك بها مع الريال في جميع المسابقات، حيث ساهم في خمسة أهداف في أول تسع مباريات له هذا الموسم. وبعد مواجهة مايوركا بعد غد الأحد، سيسافر الريال إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلتقي الفائز من المباراة التي تجمع بين سياتل ساوندرز الأميركي والأهلي المصري في الدور قبل النهائي من البطولة يوم الأربعاء المقبل.

ومشاركة الريال في البطولة تعني أنه لن يحصل على وقت للراحة خلال هذه الفترة المزدحمة بالمباريات، ولكن أنشيلوتي أعرب عن سعادته بالطريقة التي تعامل بها الفريق في الأسابيع الأخيرة.

وقال المدير الفني للريال: «كان شهر يناير صعباً بعد كأس العالم، وخرجنا منه بشكل جيد. سنرى ما سيحدث في فبراير. الأمر لا يتوقف هنا». وتابع: «لحسن الحظ، وضعوا مباراتنا في نفس يوم إقامة مباراة برشلونة، تخيلوا لو كانوا وضعوا مباراتنا مساء السبت!»