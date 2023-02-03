روز: معادلة رانجنيك خارج حساباتي

لايبزج (د ب أ)

أكد ماركو روز، المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم، إنه ليس مهووساً باحتمال معادلة الرقم القياسي الخاص بالنادي، بعدم الخسارة في 18 مباراة متتالية، وهو ما سيحققه إذا لم يخسر الفريق مباراته أمام كولن المقرر إقامتها غداً السبت في الدوري الألماني «بوندسليجا».

ولم يخسر لايبزج في كل المسابقات منذ خسارته أمام بروسيا مونشنجلادباخ في منتصف سبتمبر الماضي، ويمكن لروز أن يعادل رقم رالف رانجنيك الذي قاد الفريق في 18 مباراة متتالية، دون خسارة، في موسم 2018/ 2019، وهو رقم قياسي للفريق في الفترة التي قضاها في بوندسليجا.

ولكن روز قال اليوم الجمعة إنه بدلاً من ذلك ينظر إلى الصورة الكبيرة.

وقال روز: «الأمر كله يتعلق بالأداء، يجب أن يكون صحيحاً. قررت ألا أتحدث في هذه السلسلة بعد الآن».

وأضاف: «كلما طالت المدة وتحدثت كثيراً بشأنها، كلما أصبحت مشكلة كبيرة».

وأردف: «من المهم أن يضع المرء النهج الصحيح، وأن يدرك ما حققه وما يشارك فيه في كل هذا».

وعن التشكيل، قال روز إن المران الأخير للفريق سيحدد ما إذا كان المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، جاهز للمشاركة أم لا، وذلك بعدما تم استبداله خلال مباراة الفريق أمام هوفنهايم، التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي في كأس ألمانيا بسبب مشاكل عضلية.

ويحتل لايبزج المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، وذلك قبل مواجهة كولن.