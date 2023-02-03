«الشارقة للمرأة» يشارك في «كاراتيه العرب»



الشارقة (الاتحاد)



يشارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة، في بطولة الأندية العربية للكاراتيه، وينظمها الاتحاد الكويتي في نادي اليرموك، تحت إشراف الاتحاد العربي، بمشاركة 15 نادياً.

ووصل وفد الشارقة الرياضي للمرأة إلى الكويت، وضم اللاعبات حوراء محمد العجمي وفاطمة خصيف، والإيطالية سلفيا سيميرارو، والمصرية رضوى عرفة، إضافة إلى الإدارية زرقاء اليمامة، والمدربة هالة البودي، وأخصائية العلاج الطبيعي ريجيا جوميز.

ويدشن فريق الشارقة الرياضي للمرأة، مشواره في دور المجموعات في البطولة بلقاء نظيره السعودي، ثم الفريق الجزائري.

ووصفت هند الحوسني، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، المشاركة في البطولة العربية للكاراتيه، بالمهمة، مشددة على أنها تندرج في إطار سياسة النادي في ضرورة المشاركة في مختلف البطولات، وإكساب لاعبات النادي أكبر قدر من الاحتكاك، ورفع مستوى الخبرات لعموم اللاعبات.

وأضافت: هدفنا دائماً في أي مشاركة هو الوقوف على منصات التتويج، وفي بطولة الأندية العربية في الكويت، نسعى وبقوة من أجل حصد الميداليات، وثقتنا كبيرة في مقدرة نجمات النادي في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة.

وشددت هند الحوسني على أن برنامج فريق الشارقة الرياضي للمرأة للكاراتيه، حافل بالمشاركة في بطولات خارجية مهمة خلال المرحلة القادمة.