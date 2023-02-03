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ربع نهائي كأس رئيس الدولة 6 و7 مارس

ربع نهائي كأس رئيس الدولة 6 و7 مارس
3 فبراير 2023 17:24

معتز الشامي (دبي)


أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديلاً على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والذي كان محدداً له 7 مارس المقبل، حيث تقرر إقامته على يومين 6 و7 من الشهر نفسه.
وبحسب المواعيد الجديدة، يشهد اليوم الأول لقاء عجمان مع البطائح، على استاد راشد بن سعيد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وشباب الأهلي مع العين في الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد راشد بدبي، بينما يلعب 7 مارس، بني ياس أمام الوصل على استاد بني ياس في الساعة الخامسة و35 دقيقة مساءً، والشارقة مع الجزيرة، على استاد نادي الشارقة، في الثامنة والنصف مساءً.
وتأتي الخطوة نظراً لقوة المباريات في دور الثمانية، وفي 

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نصف النهائي الذي يقام بطريقة الذهاب والإياب، يلتقي المتأهل من لقاء شباب الأهلي والعين، مع الفائز من عجمان والبطائح، فيما يلعب الصاعد من لقاء الشارقة والجزيرة مع الفائز من مباراة بني ياس والوصل.
وحددت اللجنة موعد نصف النهائي، بحسب مصادر «الاتحاد» 5 و13 أبريل المقبل، حيث حظي هذا الدور بمتابعة كبيرة في النسخة الماضية بمرحلتي الذهاب والإياب، ويتوقع أن يتكرر ذلك خلال النسخة الحالية التي تشهد زخماً جماهيرياً كبيراً بالفعل منذ بدايتها التي انطلقت بدور الـ 32.

كأس رئيس الدولة
الشارقة
الجزيرة
شباب الأهلي
العين
بني ياس
الوصل
عجمان
البطائح
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